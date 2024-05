Elképesztő felvételen a pusztító ATACMS-támadás: így robbantotta szét Oroszország legjobb légvédelmi rendszerét az ukrán hadsereg

Ukrajna vélhetően igencsak jelentős szállítmányt kapott az amerikai gyártmányú ATACMS típusú harcászati ballisztikus rakétákból, mivel az elmúlt hetekben gyakorlatilag folyamatosan lőtték velük Oroszország kritikus fontosságú harctéri képességeit.

Tegnapelőtt egy Sz-400-as légvédelmi rakétakomplexum szenvedett súlyos károkat: egy ATACMS-támadás során megsemmisült a rakétarendszer parancsnoki központja, radarrendszere, illetve két rakétaszállító- és indítójárműve is. Egy harmadik indítójármű is károkat szenvedett.

Ma új felvétel jelent meg, melyen a rakétacsapás pillanata látható, a képsorokat egy ukrán drón rögzítette:

ATACMS strikes on the Russian S-400 air defense system positions. Near Mospyne, Donetsk region. https://t.co/ttLTemP7Ci