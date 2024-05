Meglepő helyen tartott nagygyűlést Trump - Elmondta, mi történt volna Ukrajnában, ha ő az elnök

Donald Trump várható republikánus elnökjelölt New York Bronx városnegyedében tartott kampánygyűlést csütörtökön, amely a politikus első városban tartott eseményének számított 2016 óta. Miközben Trump első bírósági tárgyalása is a városban zajlik, és a jövő héten akár ítélet is születhet az ügyében,

a poltikus elsőszámú célja Bronx színesbőrű lakosságának megszólítása volt,

A kerület lakosságának mindössze 9 százaléka nem spanyolajkú fehér, 56 százalék vallja magát latinónak, míg 44 százalék feketének (a kettő nem zárja ki egymást).

Bronxban egyébként a 2020-as elnökválasztáson Joe Biden a szavazatok 83 százalékát szerezte meg, Trump pedig 2016-os számain javítva 16 százalékot zsebelt be. Trump hátránya azonban idén tovább csökkenthet, a felmérések szerint ugyanis a republikánus jelölt egyre jobb számokat produkál a színesbőrűek, elsősorban a munkásosztálybeli feketék és latinók körében.

Trump beszédében kiemelte saját, New Yorkon hagyott lenyomatát, hiszen itt alapozta meg vagyona és hírneve nagy részét.

Mi inspiráltuk az egész világot

- dicsérte a várost, amely szerinte hanyatlóban van a magas megélhetési költségek, a terjedő bűnözés és az omladozó infrastruktúra miatt. Elmondása szerint a New York-i metrót is fejlesztené és felújítaná, mert úgy néz ki, mintha "1932 óta nem takarították volna." Trump a hanyatlásért Joe Bident és a mexikói határon átkelő rekordmennyiségű embert okolta, akik szerinte leginkább a kisebbségi szavazók megélhetésére jelentenek fenyegetést.

A legnagyobb negatív hatás a fekete és a spanyolajkú lakosságunk ellen irányul, akik elveszítik a munkájukat, elveszítik a lakásukat, elveszítenek mindent, amit elveszíthetnek

- hangsúlyozta a volt elnök a BBC tudósítása alapján.

Republican presidential candidate Donald Trump held his first rally in New York in eight years on May 23.The U.S. will hold a presidential election in November, pinning Trump against incumbent President Joe Biden. pic.twitter.com/NkC2AeZVOQ