Videó: orosz tankra riadtak fel az ukrán katonák, de aztán olyan dolog történt, amire senki nem számított

Számos Ukrajnához köthető közösségi oldal megosztotta az alábbi videót, amely valahol a harkivi fronthoz közel készült.

A képsorokat ukrán katonák vették fel, akik teljes harci felszerelésben egy orosz támadás elhárítására készültek egy bokorban.

Azt gondolták, egy ellenséges harckocsi tart feléjük, amikor motorhangot hallottak, de csak egy mezőgazdász volt, aki kijött meglocsolni, lepermetezni a földjét.

Ez a csávó halhatatlan. Ezek a rohadt dolgok [orosz drónok] a feje fölött röpködnek és ő csak öntözi a földjét”

– mondja nevetéssel küzdve a felvételt készítő ukrán katona.

Ukrainian soldiers in the Kharkiv area woke thinking a tank rolled in.Its a Ukrainian farmer just going about his business and spraying his field.They are apparently within range of FPVs. pic.twitter.com/RJj5x9XDuK