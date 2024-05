Időjárás: mutatjuk, milyen idő lesz a hétvégén

A kora délelőtti órákig néhol még előfordulhatnak pára, illetve ködfoltok is, de ott is naposabbra fordul az idő. Másutt gomolyfelhők zavarják majd a (sok) napsütést - írja friss előrejelzésében a HungaroMet.

A kora délelőtti órákig néhol még előfordulhatnak pára, illetve ködfoltok is, de ott is naposabbra fordul az idő. Másutt gomolyfelhők zavarják majd a (sok) napsütést, több gomolyra a Dunántúlon és az északi megyékben számíthatunk, ugyanakkor az Alföldön délutánra kiszárad a levegő, még a gomolyok is feloszlanak - derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

Nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de másutt is van némi esély konvektív csapadékra. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de zivatarok menetén erős, olykor viharos széllökések előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A figyelmeztető előrejelzés szerint ma több vármegyére is első fokozatú (citromsárga) jelzés van érvényben:

Milyen idő lesz vasárnap?

Sok napsütés valószínű a fátyol- és képződő gomolyfelhők mellett. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is. A keleti, délkeleti szelet élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. Délutánra 23, 29 fokig melegszik fel a levegő - írja a HungaroMet.

