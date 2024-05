Összemérte az erejét az ukránok csúcsfegyvere és az oroszok szupermodern légvédelme - Csúnya vége lett

A videón jól látszik, amint egy mezőn szétszórt orosz Sz-400-as légvédelmi üteg próbál meg lelőni egy amerikai gyártmányú ATACMS ballisztikus rakétát. Az üteg öt indítójából négy lő ki légvédelmi rakétákat az ukránok által indított ATACMS-re.

Az orosz légvédelem azonban nem tudja lelőni az ukrán rakétát, amely pont a légvédelem parancsnoki központja fölött engedi ki a másodlagos robbanófejeket.

Remarkable Ukrainian drone footage of the ATACMS strike on a Russian S-400 battery outside of Mospino on Wednesday.The Russian S-400 attempted, but failed, to successfully engage the incoming ATACMS. Multiple ATACMS hit, releasing thousands of bomblets over the battery. pic.twitter.com/3uqbz2oimA