Fordulóponthoz érkezett Donald Trump történelmi tárgyalása: karnyújtásnyira vagyunk az ítélettől

Donald Trump volt amerikai elnök bő egy hónapja zajló büntetőpere mérföldkőhöz ért kedden. A vád után a védelem is befejezte a bizonyítékainak bemutatását, a záróbeszédekre pedig jövő héten fog sor kerülni. Mindez azt jelenti, hogy az esküdtszék akár pár napon belül meghozhatja az ítéletét. Mivel hamarosan pontot tehetnek az exelnök első, heves szóváltásokat, előtörő érzelmeket és hálószobatitkokat is magába foglaló bírósági ügyének végére, érdemes visszatekinteni, hogy pontosan mi hangzott el abban a bizonyos manhattani tárgyalóteremben.

Korábbi amerikai elnököt ezelőtt soha sem fogtak büntetőjogi perbe, Donald Trump ezáltal újfent bizonyította, hogy nem szokványos politikus. A 2024-es elnökválasztáson ismét induló republikánus jelölt, noha olykor elbóbiskolt a tárgyalóteremben (bár állítása szerint csak mert csukott szemmel jobban tudott figyelni), jövő héten nem valószínű, hogy unalmasnak találná a jogi procedúrát, kiderülhet ugyanis, hogy

bűnösnek vagy ártatlannak mondják ki.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 03. Trump tagadja, hogy elbóbiskolt volna a bírósági tárgyalásán

Trump ellen összesen négy büntetőeljárás van folyamatban 88 vádpontban, a mostani tárgyalás – egyben az első, amely ezen fázisába ért – április 15-én vette kezdetét New Yorkban. A politikust üzleti iratok hamisítása miatt állították törvényszék elé, illetve a kampányfinanszírozási szabályok megsértésével, a választás befolyásolásával és adócsalással vádolják. A 34 rendbeli vád szerint Trump az ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül jogi kiadásként papírozta le azt a 130 ezer dollárt, amit a 2016-os választások előtt állítólag azért fizetett a volt felnőttfilmes Stormy Danielsnek, hogy a nő titokban tartsa 2006-os viszonyukat.

Ugyanebből a megfontolásból Trump feltehetően további 150 ezer dollárt intézett egy másik nőnek, a volt Playboy-modell Karen McDougalnek, akivel hónapokon át tartó kapcsolatot ápolhatott (bár ez az ügylet nem képezi a per részét). Cohen az intézkedésekért cserébe 420 ezer dollárt kapott a volt elnöktől több összegben.

Mint központi szereplők, Daniels és Cohen a vád koronatanúinak bizonyultak a per során.

Kezdeti nehézségekből nem volt hiány

Az ügy precedens nélkülisége, a magas rangú vádlott, illetve a védőügyvédek egymást érő, halogatásképp beadott kérelmei miatt, no meg a javában zajló kampányszezonból kifolyólag

nem indult akadálymentesen a tárgyalás.

Az első napon ráadásul az is kiderült, hogy az esküdtek kiválogatása sem fog gyorsan menni: a behívott közel 100 manhattani jelölt fele ugyanis kapásból kijelentette, hogy nem tudna pártatlanul ítélkezni. Ez nem meglepő annak tükrében, hogy a városrész lakossága (és maga New York városa és az állam is) erősen a demokraták felé hajlik, Manhattanben például Joe Biden a szavazatok 87 százalékával nyert legutóbb. Trump sérelmezte is, hogy itt szerinte lehetetlen, hogy elfogulatlanul döntsenek a sorsáról.

A volt elnöknek már az eljárás elején sikerült kihoznia Juan Merchan bírót a sodrából.

Nem hagyom, hogy megfélemlítsék az esküdteket ebben a tárgyalóteremben

– jelentette ki a bíró, miután Trump mutogatással és bajsza alatti megjegyzésekkel fogadta egyikőjüket. Mivel az esküdtszék összeállításában tilos volt figyelembe venni a politikai preferenciát, az ügyészek és a védőügyvédek elsősorban a behívottak közösségi média- és hírfogyasztási szokásait firtatták (illetve azt, hogy jártak-e QAnon vagy Trump-tüntetésen), hiszen már az is sokat elárul valakiről, hogy a liberálisabb MSNBC-t vagy a konzervatívabb Fox News-t nézi nap mint nap.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 19. Összeállt, hogy kik fogják kimondani a történelmi ítéletet Donald Trumpról

Miközben április 19-re felállt az esküdtszék, Merchan bíró úgy döntött, hogy kiterjeszti a Trumpot korlátozó, eredetileg tanúkat, ügyészeket, esküdteket és bírósági alkalmazottakat védő nyilatkozattételi tilalmat. Merchan azután tiltotta el az exelnököt attól, hogy az előbbieken túl Alvin Bragg ügyész és a bíró saját családtagjait becsmérelje, hogy Trump a közösségi oldalán többször beleszállt Merchan lányába, amiért egy vezető demokrata politikusok számára kampánytanácsadást nyújtó céget vezetett.

Lauren Boebert további republikánus képviselőkkel együtt beszél a bíróság előtt tartott sajtótájékoztatón Donald Trump hallgatási pénzzel kapcsolatos peréről 2024. május 16-án New Yorkban. Forrás: Michael M. Santiago/Getty Images

Az ügymenet tisztaságát és zavartalanságát garantáló nyilatkozattilalom megsértése miatt egyébként eddig tízszer ezer dollárnyi büntetés megtérítésére kötelezték Trumpot, a bíró pedig végső esetben a republikánus zászlóvivő bebörtönzését sem zárta ki.

Mindeközben napról napra Trump-párti politikusok növekvő hadai jelentek meg a manhattani törvényszéknél,

hogy a megszólalásban korlátolt volt elnök helyében éles szavakkal illessék az annak felelősségre vonásában résztvevőket.

Trump kitart az ártatlansága mellett

A tárgyalás április 22-én a vád és a védelem nyitóbeszédével kezdődött. Az ügyészség azzal adta meg az alaphangot, hogy

Trump egy bűnügyi hálózatot vezényelt a 2016-os elnökválasztás manipulálására.

Ebből a célból pedig Trump és személyes ügyvédje, Michael Cohen, valamint David Pecker bulvárlapkiadásban utazó üzletember 2015-ben megegyeztek arról, hogy ellehetetlenítik a Trumpot rossz fényben feltüntető cikkek megjelenését.

A vád szerint a republikánus kampány válságmódba kapcsolt, miután 2016 októberében napvilágra került az az évekkel ezelőtti Access Hollywood-felvétel, amelyen Trump nőket becsmérlő, trágár megjegyzéseket tesz; ezért jutottak arra, hogy jobb eltussolni a Stormy Danielsszel való állítólagos viszonyát.

A védelem azzal vette át a szót, hogy

Trump elnök nem követett el semmilyen bűncselekményt. A manhattani kerületi ügyésznek soha nem kellett volna elindítania ezt az ügyet.

Trump ügyvédei a volt elnök emberi oldalát domborították ki, továbbá azzal érveltek, hogy az exelnöknek nem volt tudomása Cohen ténykedéséről, Danielsnek "ötlete sincs a vádakról" és a Peckerrel való együttműködés teljesen törvényesen folyt.

Szerintük a mit sem sejtő Trump csak a családja védelmében akart fellépni az ellene indult lejáratókampánnyal szemben, és nem a választás befolyásolása vezérelte.

A kiadótulajdonos és a sajtós

Az ügyészek első tanúként a már említett David Peckert hallgatták meg, aki a National Enquirer bulvárlapot is kiadó cég korábbi vezérigazgatója. A magát a Trump-kampány "szeme és füleként" leíró Pecker beismerte, hogy az alku értelmében Trumpról kedvező, míg riválisairól negatív hangvételű cikkeket gyártottak (mint például Ted Cruz republikánus szenátorról, akiről azt állították, hogy a családjának köze volt a John F. Kennedy elnök elleni merénylethez).

A laptulajdonos üzletember arról is részletesen beszámolt, hogy a cége hogyan vásárolta meg 150 ezer dollárért Karen McDougal exelnökkel folytatott afférjának publikálási jogait,

csak azért, hogy a republikánus politikus érdekében eltemessék a sztorit.

Pecker emellett 30 ezer dollárt fizetett a Trump-torony korábbi portásának is, hogy ne ossza meg másokkal azt a vélelmét, miszerint

az exelnöknek házasságon kívül is született egy gyermeke.

Pecker szerint Cohenék megpróbálták rávenni arra, hogy Daniels történetét szintén vegye meg, amit visszautasított, mert nem akarta pornósztárokkal való üzleteléssel veszélybe sodorni a jó hírnevét.

Az összesen 22 tanú közül a következő jelentős megszólalónak Hope Hicks számított, aki Trump 2016-os kampányának sajtófőnökeként, majd fehér házi kommunikációs igazgatójaként dolgozott. Az olykor elérzékenyülő Hicks kifejtette, hogy Trump alapvetően saját maga alkotta a politikai kommunikációs stratégiáit, valamint beszámolt főnöke azon utasításáról is, hogy a nyilvánosság előtt tagadja le Karen McDougal állításait. Hicks azt is megemlítette, hogy Trump kérésére gondoskodott arról, hogy az aznapi újságok, ezáltal a feltételezett hűtlenségéről szóló hírek ne jussanak el a feleségéhez, Melania Trumphoz, akit a kérdéses afférok előtt egy évvel, 2005-ben vett el.

A két nagyágyú a tanúk padjára lép

Ha az esküdtszéket ezután untatta volna a Trump-szervezet könyvelésében való elmerülés, Stormy Daniels volt felnőttfilmes vallomása minden kétséget kizáróan felrázta őket. A május 7-én sorra kerülő nő aprólékosan leírta a 2006-os hotelszobai találkozóját a volt elnökkel, amit Trump azóta is tagad. Az intim részletekben bővelkedő vallomás olyannyira tüzetes volt, hogy a bírót többször is félbeszakította azt, mondván,

néhány dolgot jobb nem kimondani.

Daniels több kérdésben is szembement Trump védőügyvédeivel. Például azon állításuk miatt, hogy az exelnök nem a választás befolyásolása végett, hanem a felesége védelmében akarta eltitkolni a viszonyukat. Ezt azzal cáfolta a nő, hogy Trump azt mondta neki, hogy feleségével nem is alszanak egy szobában. Emellett

Daniels ahhoz is ragaszkodott, nem trump kihasználása vagy a pénz motiválta a sztorija eladásában,

ami csak a megbotránkozást okozó Access Hollywood-felvétel 2016 októberi kikerülése után sikerült neki.

A volt elnök védői viszont a nő Trump iránt érzett megvetésével, a történetének kisebb ellentmondásaival és annak sejtetésével próbálták aláásni a hitelességét, hogy a szennyes kiteregetésével csak le akarta járatni a politikust. Daniels szerintük alaptalan és irreleváns vallomása nyomán Trump jogi képviselői új eljárást kérvényeztek a mostani per semmissé tételével, ezt azonban a bíró elutasította.

A Trumpot is látszólag kizökkentő Daniels után volt ügyvédje, Michael Cohen következett, akit korábban három év szövetségi börtönbüntetésre ítéltek, amiért a 2016-os elnökválasztás alkalmával adócsalást követett el, és megszegte a kampányfinanszírozási szabályokat. A Trump nevében eljáró Cohen beszámolt a Peckerrel való együttműködésükről, a kifizetések menetéről, és azt is aláhúzta, hogy

Trumpnak teljes körű tudomása volt arról, hogy a Cohennek járó, Danielsnek kifizetett összegért adott kompenzációt jogi tanácsadásként fogják elkönyvelni.

Cohen arról vallott, hogy noha 2017-ben 420 ezer dollárt fizettek neki a hallgatási pénz intézéséért cserébe, ez idő alatt kevesebb mint 10 órát dolgozott Trumpnak.

A védőügyvédek azzal támadták a bosszúvágyóként és hazugként lefestett koronatanút, hogy Cohen saját bevallása szerint is többször hazudott már eskü alatt, ráadásul miután 2018-ban volt főnöke ellen fordult, Trump szüntelen kritizálásából és az ebből fakadó médiaszereplésekből keresi a kenyerét. Miután az FBI elkezdett nála vizsgálódni – elevenítette fel Cohen – Trump és emberei, köztük Robert Costello ügyvéd a támogatásukról biztosították, és próbálták a maguk oldalán tartani.

Ezzel el is jutottunk az e heti eseményekhez, az ügyészek ugyanis hétfőn végeztek a vád bizonyítékainak ismertetésével. A szót átvevő védelem igazán rövidre fogta: két tanút hívtak csak be,

a legnagyobb érdeklődést pedig az váltotta ki, hogy Trump vajon fog-e tanúskodni.

A volt elnök végül nem tett így, hiszen valószínűleg többet ártott, mint használt volna neki, ha a rá jellemző szókimondással reagál, miközben kellemetlen kérdésekkel bombázzák. Így az okozta a legnagyobb felhajtást, hogy a Cohen hiteltelenítése végett a tanúk padjára hívott ügyvéd, Robert Costello, aki 2018-ban felvette Cohennel a kapcsolatot, hangosan kommentálta Merchan bíró egyes döntéseit. Miután Costello az egyik határozatát "jézusom" felkiáltással fogadta, majd hosszasan és agresszíven a bírót bámulta, Merchan az esküdteket és a média képviselőit kiküldve tette helyre a férfit.

Michael Cohen, Donald Trump volt személyes ügyvédje elindul otthonából, hogy részt vegyen vallomástételének második napján a manhattani büntetőbíróságon 2024. május 14-én New Yorkban. Forrás: David Dee Delgado/Getty Images

Bűnös vagy ártatlan? És számít ez egyáltalán?

A terv szerint a per május 28-án kedden folytatódik majd a záróbeszédekkel, illetve az esküdtszék visszavonulása előtt a bírói instrukciók kiadásával.

A jogi szakemberek véleménye megoszlik arról, hogy mekkora az esély Trump elítélésére.

Noha legtöbben elismerik, hogy a demokrata színekben megválasztott kerületi ügyész, Alvin Bragg és csapata mélyrehatóan bemutatta a hallgatási pénz körüli szervezkedést és tranzakciókat, a vád újszerű jogi megalapozottságát egyesek megkérdőjelezik. Az ügyészség ugyanis az alapvetően alsóbbrendű vétségnek számító üzleti dokumentumhamisítást súlyosabb, szövetségi bűncselekményi szintre emelte, mivel azt csalási szándékkal, egy másik bűntény elkövetésének (vagy eltussolásának) érdekében hajthatták végre.

Az egyik kérdés tehát az, hogy az állami ügyészségnek sikerült-e hitelt érdemlően bizonyítania azt, hogy Trump az okirat-hamisítással szándékosan szegte meg az állami adó- és a szövetségi kampányfinanszírozási törvényt, a másik kérdőjel pedig, hogy a csalás bűntettének ki esett áldozatául. Az ügyészek ugyanis nem tisztázták egyelőre, hogy korábban nem látott módon a tágabb amerikai közvéleményt tekintik-e annak, vagy földhöz ragadtabb módon a hatóságokat.

A 12 esküdtnek a hosszas mérlegelés végén egyhangúlag kell döntést hoznia, így ha csak egyikőjük nem értene egyet ("hung jury"), új eljárás indulhat a mostani kukába dobásával. Nem beszélve arról, hogy ha születik ítélet, azt valószínűleg fellebbezés fogja követni. A bíró akár pár év letöltendő börtönt is kiszabhat Trumpra, de a büntetlen előélete miatt esélyesebb, hogy megússza anélkül.

Azt viszont még nagyobb kétségek övezik, hogy ha az esküdtszék elítélné Trumpot, ez hogyan hatna a választási kampányra. Egy felmérés alapján az amerikaiak többsége (56%) bűnösnek véli az exelnököt, ám 44 százalék szerint ártatlan. Ezt azonban lényegesen befolyásolja a pártpreferencia, hiszen

a republikánusok mindössze ötöde gondolja Trumpot vétkesnek, míg tízből kilenc demokrata szerint az.

Ráadásul az amerikai közvéleményt látszólag nem igazán borzolta fel a tévékamerákat mellőző tárgyalás: 24 százalékuk nem igazán vagy semmit sem hallott az ügyről.

Noha egy másik kutatás azt találta, hogy

minden negyedik republikánus elpártolhat Trumptól egy bűnös ítélet hallatán,

a polarizált amerikai közéletben ez főként csak a mérsékelt republikánus vagy független szavazókra lehet hatással. Emellett a volt elnök az ellene szóló ítéletet felhasználhatja arra, hogy "mártírként" támadja az őt "ellehetetleníteni szándékozó" elitet és jogrendszert, miközben a felmentése esetén a három másik büntetőeljárását tudná hitelteleníteni.

Trumpnál ismertebb és megosztóbb politikust nehéz találni Amerikában: az ellenfelei szinte a kezdetek óta bűnözőként tekintettek rá, a követői pedig mindenáron kitartanak mellette, ezért kijelenthető, hogy bármi is történjen ennek a kisebb horderejű pernek a végén,

nem valószínű, hogy óriási földindulást okozna az amerikai elnökválasztás kimenetelére nézve.

Arról pedig, hogy Trump többi ügye hogyan áll, ide kattintva olvashatnak, míg arról, hogy jogilag miért nem akadályozná Trump elítélése az elnökké választását, itt írtunk korábban.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök a sajtónak nyilatkozik, miközben ügyvédjével, Todd Blanche-sal áll a büntetőperét tárgyaló manhattani büntetőbíróságon 2024. május 21-én New Yorkban. Címlapkép forrása: Justin Lane-Pool/Getty Images