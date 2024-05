Már több mint 600 halálos áldozata van a pápua új-guineai földcsuszamlásnak

A szervezet Port Moresby-i irodájának munkatársa, Serhan Aktoprak elmondta, hogy több mint 150 ház dőlt össze.

A helyzet borzasztó, és a földcsuszamlások folytatódnak

– figyelmeztetett, hozzátéve, hogy már több mint ezren menekültek el a katasztrófa sújtotta térségből.

A péntek hajnali fölcsuszamlás elsősorban az Enga tartománybeli Kaokalam települést sújtotta, de a környéken több más kistelepülés is érintett.

A helyi sajtó szombaton azt közölte, hogy több mint 300 embert temetett maga alá a földcsuszamlás.

A ritkán lakott területet az ország északi részén a katasztrófa elzárta a külvilágtól, az utak járhatatlanná váltak.

Drone video reveals extent of the damage caused by a landslide in Papua New Guinea, which killed more than 670 people according to the UN.Rescue workers are trying to retrieve bodies from under the mud. pic.twitter.com/SPvUjdeaQF