A lehető legrosszabbkor robbant ki korrupciós botrány a lengyel ellenzék körül

A célpontban a párt elnöke, Zbigniew Ziobro áll, aki 2015 és 2023 között Lengyelország igazságügy-minisztere és főügyésze volt. Egy volt munkatársa most azzal vádolja, hogy

részben politikai célokra használta fel azokat a pénzeket, amelyeket eredetileg bűncselekmények áldozatainak kompenzálására szántak.

A vádat a pénzek kezelésére szolgáló alap korábbi vezetője, Tomasz Mraz fogalmazta meg, aki szerint a pénzek kiosztását szabálytalanul folytatták le, a fő döntéshozó pedig személyesen Ziobro volt. Mraz szerint felülről megmondták a Szuverén Lengyelország politikusainak, hogy mennyi pénzt használhatnak fel az alapból politikai céljaikra.

A szivárogtató azt mondta, több mint 50 órányi beszélgetést rögzített különböző tisztviselőkkel, bár Ziobróval magával nem.

A Szuverén Lengyelország közleményt adott ki az ügyben, melyben „képtelenségnek” és „manipulációnak” minősítette Mraz szavait,

melyek célja a párt politikusainak „brutális megtámadása”.

Az ügyészség szerint az Igazságügyi Alapból mintegy 285 millió złoty (több mint 25,5 milliárd forint) összeggel élhettek vissza Ziobro alatt politikai célokra.

Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy az alap pénzeit felhasználták-e a Magyarországon is ismert Pegasus kémszoftver megvásárlására. A lengyel parlament jelenleg is vizsgálódik, hogy a PiS-kormány felhasználta-e a szoftvert ellenzéki politikusok megfigyelésére.

Ha ez a vallomás hiteles, akkor gyakorlatilag egy szervezett bűnözői csoporttal állunk szemben, amelyet a főügyész vezetett

– mondta a jelenlegi miniszterelnök, Donald Tusk a kirobbant botránnyal kapcsolatban.

A történtek nem jönnek jól a Szuverén Lengyelországgal szövetségben lévő PiS-nek az európai parlamenti választások hajrájában, amely az első helyért folytat versenyt a Tusk-féle Polgári koalícióval.

Poland, IBRiS poll:European Parliament electionKO-EPP|RE|G/EFA: 34% (+3)PiS-ECR: 33% (+1)TD PL2050/PSL-RE|EPP: 11% (-2)Kon~NI|ID: 10% (-1)Lewica-S&D: 9% (-2)BS-*: 2% (n.a.)+/- vs. 7-8 May 2024Fieldwork: 20 May 2024 (publication date)Sample size: 1,000 pic.twitter.com/bn2kTra5GZ — Europe (Elects) May 21, 2024

A Tusk-kormány igyekszik is felhasználni a korrupciós ügyet a kampányban. A jelenlegi igazságügy-miniszter és főügyész, Adam Bodnar azt ígérte, a héten újabb részleteket tár fel az üggyel kapcsolatban.

Zbigniew Ziobro az év elején eltűnt a nyilvánosság elől, mivel rákos megbetegedése miatt kezelésekre szorul.

Címlapkép: Zbigniew Ziobro. Forrás: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images