Egyszerre három drón is megtámadta Oroszország legjobb harckocsiját – Kiderült, mit bír a legendás T-90M

Az alábbi incidens elvileg néhány héttel ezelőtt történt, de a teljes felvétel csak most került ki a nyilvánosság elé.

Egy orosz T-90M harckocsit láthatunk, ahogy az ukrán drónképességgel küzd. Kijev erői három kamikaze-drónnal is célba veszik a páncélost. Az első drón láthatólag a motorteret találja el, a páncélos egy kicsit tovább gurul, majd megáll. A második drón a harckocsi tornyának a tetejébe csapódik be, a harmadik pedig sokat köröz a páncélos mellett, majd bevágódik a páncéltest és a torony közé, lángra lobbantva a harckocsit.

Valószínű, hogy az első és a második felvétel-részlet közt a harckocsi kezelőszemélyzete elhagyta a járművet, bár ez nem látszik a videón. Nagyon úgy tűnik, hogy az első drón találata súlyos kárt okozott a motortérben, a T-90M ezért mozgásképtelenné válik. Mivel legénység nem volt a harckocsiban, a harmadik drón könnyen közel tudott férkőzni a páncélos gyenge pontjaihoz.

A t-90M being taken out like this is genuinely embarrassing. pic.twitter.com/ZfDNvYPG4I