Felvétel: katonai kémműholdat lőtt ki Észak-Korea – ami utána történt, arra senki nem számított

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságának (JCS) közleménye szerint nem sokkal este 11 óra előtt észlelték a gyaníthatóan műholdat hordozó rakétát, amelyet az ország északnyugati részén fekvő Tongcsang-ri területéről dél felé, a Sárga-tenger felett indítottak útjára.

A lövedéket azonban két perccel később darabjaira hullva, törmelék formájában észlelték az ország vizeinek felszínén

– közölte a JCS egy újságíróknak küldött szöveges üzenetben, megjegyezve, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok hírszerző hatóságai között részletes elemzés folyik arról, hogy a lövedék szabályosan repült-e.

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látszik, ahogy a hordozórakéta felfelé repül, majd hirtelen hatalmas tűzcsóvává alakul.

North Korea rocket appears to have exploded jyst after the launch. A video footage filmed by Japanese NHK crew members dispatched to Dandong pic.twitter.com/U9ncocQQgn