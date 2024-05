Kimondta Brüsszel: mostantól lehet lőni Oroszországot a NATO fegyvereivel

Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadáshoz - jelentett ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben kedden, a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását megelőzően.

Josep Borrell érkezésekor hangsúlyozta, hogy a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen

a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás".

"Megtorolhatnám, vagy harcolhatnék az ellen jogosan, aki a területéről harcol ellenem" - fogalmazott.

A főképviselő arra buzdította a tagországokat, hogy "helyezzék egyensúlyba" az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényével, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat.

Egyensúlyba kell helyezni az eszkaláció kockázatát és az ukránok védekezésének szükségességét"

- hívta fel a figyelmet.

Ukrajna többször kérte nyugati szövetségeseit, hogy tegyék lehetővé számára oroszországi célpontok elérését nagyobb hatótávolságú fegyverrel - emlékeztetett.

Oroszország területeinek támadását a nyugati fegyverekkel már a NATO is támogatja. Végeredményében azt, hogy Kijev kap-e erről tényleges engedélyt, azoknak az országoknak kell engedélyezniük, melyek fegyverekkel látják el a megtámadott országot.

Oroszország területének támadását NATO-fegyverekkel már most is engedélyezi több ország: ilyen például az Egyesült Királyság és a balti államok. Németország viszont várhatóan továbbra is tiltani fogja ezt a tevékenységet.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images