Megjelent a kínai „Szörny” a feszült térségben – Félreérthetetlen erőfitogtatással jelzi szándékait Peking

Nem csillapodik a feszültség a Dél-kínai-tengeren, miután a kínai parti őrség legnagyobb hajóját a régióba telepítették. A politikusok attól tartanak, hogy a lépés tovább növeli az ellentéteket a keleti nagyhatalom és az Egyesült Államok szoros szövetségesének számító Fülöp-szigetek között – számolt be a South China Morning Post.

Peking és Manila között régi vitát jelent, hogy pontosan ki ellenőrizheti a Dél-kínai-tenger néhány területét. Az ügy egészen a nemzetközi bíróságig jutott, viszont hiába döntött a testület a Fülöp-szigetek javára, ezt Kína nem hajlandó elfogadni. Az ellentétek azóta csak tovább mélyültek, különösen a Scarborough-zátony felügyelete felett (az apró szárazföldet a kínaiak Huangyan-szigetként, míg Manila Panatag-zátonyként nevezik).

Az vita addig fajult, hogy a két ország parti őrségének hajói több alkalommal összecsaptak, ilyenkor többségében vízágyút használtak az ellenséges járművek ellen. Peking úgy döntött, hogy a szűnni nem akaró feszültségen még egy lépéssel csavar egyet, és a térségbe küldi a csak „Szörny”-ként becézett 5901-es orrszámú hajóját. Ez a jármű a keleti nagyhatalom parti őrségének legnagyobb hasonló eszköze, összesen 165 méter hosszú, és 92 kilométerrel a vitatott zátonytól bukkant fel május 24-én egy másik, 102 méteres hajó társaságában. Manila szerint mindkét jármű engedély nélkül tartózkodik a Fülöp-szigetekhez tartozó kizárólagos gazdasági övezetben.

A területi vita egyik része, hogy a szigetország a térség élővilágának elpusztításával vádolja Kínát, ezeket a vádakat a keleti nagyhatalom tagadja.

Peking törvénymódosítással is hozzájárult az ellentétek fokozásához, mivel a kínai parti őrség immár akár 60 napra is őrizetbe vehet külföldi állampolgárokat az általa követelt tengeri területeken. A lépés hozzájárulhat a regionális konfliktus kirobbanásához, mivel a Fülöp-szigetek nem engedheti meg magának, hogy ne álljon ellen is ilyen intézkedés esetén. A felek hozzáállása pedig könnyen összecsapásokat eredményezhet, amennyiben nem jól mérik fel az ellenoldal szándékait. A vita felerősödésével egyre nagyobb szerepet játszik az Egyesült Államok, amely katonai szövetségben áll Manilával és az agresszió hatására amerikai hadihajókat vezényelhet a térségbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images