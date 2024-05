Sorsfordító nap vár Donald Trumpra: olyan döntés készül, ami mindent boríthat

A mai napon végső szakaszába ér Donald Trump korábbi amerikai elnök első büntetőpere. A New York-i állami bíróságon zajló tárgyalás a védelem és a vád záróbeszédeivel fog befejeződni, majd az esküdtszék az instrukciókat követően visszavonul, hogy mérlegeljék: a republikánusok várható elnökjelöltje bűnös vagy ártatlan - írja a CNN.

Donald Trump első büntetőperének hetedik hete az utolsó is lehet egyben. Mint emlékezetes, az ingatlanmágnásból lett politikus ellen négy büntetőeljárást indítottak összesen 88 vádpontban, a mostani tárgyalás április 15-én vette kezdetét New Yorkban. A jelenlegi eljárás lehet az egyetlen Trump ügyei közül, amelyben ítélet születik a novemberi elnökválasztás előtt.

A politikust üzleti iratok hamisítása miatt állították törvényszék elé,

illetve a kampányfinanszírozási szabályok megsértésével, a választás befolyásolásával és adócsalással vádolják. A 34 rendbeli vád szerint Trump az ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül jogi kiadásként papírozta le azt a 130 ezer dollárt, amit a 2016-os választások előtt állítólag azért fizetett a korábban felnőttfilmesként dolgozó Stormy Danielsnek, hogy a nő titokban tartsa 2006-os viszonyukat.

Ugyanebből a megfontolásból Trump feltehetően további 150 ezer dollárt intézett egy másik nőnek, a volt Playboy-modell Karen McDougalnek, akivel hónapokon át tartó kapcsolatot ápolhatott (bár ez az ügylet nem képezi a per részét). Trumpék emellett 30 ezer dollárt fizethettek a Trump-torony korábbi portásának is, hogy ne ossza meg másokkal azt a vélelmét, miszerint az exelnöknek házasságon kívül is született egy gyermeke. Cohen az intézkedésekért cserébe 420 ezer dollárt kapott a volt elnöktől több összegben.

a védelem a záróbeszédében a várakozások szerint Michael Cohen hitelességét fogja támadni,

mondván, hogy a férfi többször hazudott már eskü alatt, sőt, saját bevallása szerint lopott is Trumptól. Ezzel szemben a vád elsősorban a Trump, Cohen és David Pecker lapkiadásban utazó üzletember közötti alkuk és tranzakciók bemutatásával próbálja majd meggyőzni az esküdteket arról, hogy

Trump egy bűnügyi hálózatot vezényelt a 2016-os elnökválasztás manipulálására.

Ezt követően az esküdtszéknek adott iránymutatás következik majd, amely során Juan Merchan bíró a vonatkozó jogszabályokat is ismertetni fogja az esküdtekkel. A hosszas mérlegelés végén egyhangúlag kell majd döntést hozniuk, így

ha csak egy esküdt nem értene egyet ("hung jury"), új eljárás indulhat a mostani kukába dobásával.

A bíró akár pár év letöltendő börtönt is kiszabhat Trumpra, de a büntetlen előélete miatt esélyesebb, hogy megússza szabadságvesztés nélkül. Ha születik ítélet, szinte biztosra vehető, hogy fellebbezés fogja követni.

A vádlott eközben tegnap este a közösségi médiaoldalán becsmérelte az ellene folyó eljárásokat. Trump egyrészt azt sérelmezte, hogy a vádé, és nem a védelemé lesz az utolsó szó, másrészt úgy értelmezte a mai eseményeket, hogy

egy korrupt és összeférhetetlenségbe kavarodó, demokraták által kinevezett New York-i bíró elé kerül egy Soros által támogatott, bukott ügyész által kitalált HAMIS és KITALÁLT ügy.

A most lezáruló tárgyalás részleteiről itt írtunk bővebben.

Címlapkép forrása: Donald Trump volt amerikai elnök a manhattani büntetőbíróságon New Yorkban 2024. április 15-én. Címlapkép forrása: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images