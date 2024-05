Zelenszkij nagyon ideges: ha meglépi ezt Joe Biden, Putyin röhöghet a markába

Ha Joe Biden amerikai elnök nem vesz részt a svájci békecsúcson, Vlagyimir Putyin orosz elnök jár jól, az elnök jelenléte fontos lenne ahhoz, hogy egységes álláspont jöjjön létre a háború lezárásáról - idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Reuters.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke, azt szeretné, ha Joe Biden amerikai elnök mindenképpen részt venne a június 15-16-ai svájci békecsúcson. Az ukrán politikus szerint kizárólag Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke járna jól, ha Biden nem megy el az eseményre.

Az ukrán államfő szerint a csúcstalálkozó célja, hogy összehozza a különböző országokat és közös álláspontot alakítsanak ki a háború leállításának módjáról, valamint hogy nyomást gyakoroljanak Oroszországra, amely jelenleg Ukrajna területének közel 20%-át ellenőrzi.

Washington támogatja a svájci békekonferenciát, de még nem erősítette meg Biden elnök személyes részvételét az eseményen.

Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak Bidennek, hanem Hszi Csin-ping kínai elnöknek is részt kellene vennie a találkozón. Hszi Csin-pinget Putyin szoros szövetségeseként és a Nyugattal való orosz szakítás egyik legnagyobb nyerteseként említette. Hszi elnök szinte biztosan nem megy el a konferenciára, sőt, egyelőre az is kérdéses, hogy Kína egyáltalán képviselteti-e magát bármilyen kapacitásban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images