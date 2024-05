Elmondta Izrael, meddig tart még a háború

A szakember arról is beszélt, hogy Izrael célja a Hamász felszámolása, ehhez pedig szükséges a Rafah elleni katonai művelet.

Rafah lerohanását Izrael legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok is ellenzi, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) pedig felszólította a zsidó államot arra, hogy hagyjanak fel az offenzívával. Jeruzsálem továbbra is folytatja a műveleteket a térségben, nemrég harckocsik hatoltak be Gáza déli részébe, illetve továbbra is az IDF ellenőrzi az egyiptomi határátkelőt.

