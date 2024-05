Figyelmeztet az ukrán védelmi miniszter: orosz katonák százezrei özönlenek hamarosan a frontvonalakra

Rusztem Umerov, az ukrán védelmi miniszter kedden adott interjút a Reutersnek, amelyben számos témát érintett. Beszélt az érkező F-16-os vadászgépekről, a frontvonal állásáról, valamint az oroszok várható lépéseiről is.

Umerov a beszélgetés elején elmondta, hogy Kijev nagyon hamar meg fogja kapni a nyugati F-16-os vadászgépeket, amelyek segítségével valamelyest csökken Moszkva légifölénye az ukrajnai háborúban. Hozzátette azonban, hogy az ígért nyugati segélyszállítmányok jelentős része csak késve érkezik meg, amely miatt hátrányt szenvednek az ukránok a frontvonalakon.

A tárcavezető az harcokban résztvevő orosz alakulatok létszámáról is beszélt. Szerinte jelenleg mintegy 500 ezer katona állomásozik a frontvonalak közelében, viszont Moszkva nem elégedett ezzel. Umerov elmondta, hogy

várhatóan további 2-300 ezer fővel fogják növelni a háborúban harcoló fegyveresek létszámát az oroszok, ami lépésekre kényszeríti Kijevet is.

A tárcavezető szerint fel kell gyorsítani az újoncok sorozását, hogy megfelelően szembe tudjanak nézni az egyre nagyobb nyomást gyakorló támadókkal. Szerinte mindenképpen szükséges rotációt is végrehajtani az alakulatoknál. A becslések szerint az ukrajnai védelmi erők létszáma akár egymillió fős is lehet, beleértve ebbe a biztonsági és rendfenntartó alakulatokat is.

Ebben a szakaszban a személyzet és a pilóták kiképzésre, valamint az infrastruktúrára összpontosítunk, az operatív és karbantartó csapatok bevonásán és a modernizáción dolgozunk, vagy több platform aktivizálásán

– mondta. Hozzátette, hogy a harkivi frontnál sikerült stabilizálni a helyzetet, azonban ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy megakasszák az orosz támadást. Umerov szerint Moszkva mindent bele fog adni, hogy „elpusztítsa Ukrajnát”.

A címlapképen gyakorlatozó ukrán katonák láthatók. Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images