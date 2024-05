Lelőttek egy méregdrága amerikai katonai repülőgépet

Az Egyesült Államok 2023 novemberében kezdett katonai műveletet Jemen térségében: az ország jelentős részét uraló húszikat támadják, mivel az iránbarát milícia a Vörös-tenger hajózási forgalmát kezdte el lőni.

A húszik természetesen visszalőnek: amellett, hogy próbálják kilőni az amerikai hadihajókat, a légvédelem is aktív. A mai nap arról jöttek jelentések, hogy egy MQ-9 Reaper katonai drónt is lelőttek a jemeni légtérben. Valószínűleg ez már a hatodik ilyen légi eszköz az amerikai katonai művelet kezdete óta, amely elveszett a térségében.

The sixth American MQ-9 Reaper UAV shot down (or crashed) by the Houthis.Houthis with their slippers on top the drone. https://t.co/LUkVclltiv