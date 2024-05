Napokon belül eldőlhet Trump sorsa: minden idők legnagyobb hazugjának nevezték a volt ügyvédjét

Portfolio 2024. május 29. 09:33

Donald Trump védőügyvédei és a vádat képviselő ügyészek is megtartották többórás záróbeszédeiket a volt elnök New York államban indított büntetőtárgyalásán. Trump jogi képviselői elsősorban Michael Cohent, a politikus korábbi személyes ügyvédjét támadták, aki szerintük "minden idők legnagyobb hazugja", ezért az esküdtek nem hihetnek neki. A vád ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Cohen tanúvallomásán kívül rengeteg más bizonyíték is az esküdtszék rendelkezésére áll, hogy bűnösnek ítéljék a republikánusok újrázásra készülő elnökjelöltjét.