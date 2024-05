Rettegés lett úrrá a demokratákon: minden arra mutat, hogy nagy bukás vár Bidenre

A Politico arról ír, hogy a Demokrata Párt felsővezetése "ki van borulva" azon, hogy Joe Biden hivatalban lévő elnök óriási vereséget szenvedhet elődjével, egyben 2020-as riválisával, Donald Trump republikánus politikussal szemben. Az újság úgy fogalmaz a párton belüli helyzetről, hogy "közel öt hónappal a választások előtt az aggodalom kézzelfogható ijedtséggé változott több mint egy tucat pártvezető és tisztviselő szerint."

Egyre csak mélyül a szakadék aközött, amit a demokrata pártvezetők és politikusok a nyilvánosság előtt mondanak Joe Biden választási esélyeiről, és hogy valóban mit gondolnak a verseny állásáról a Politico által megkérdezett, név nélkül nyilatkozó források szerint.

Egy Fehér Házzal kapcsolatban lévő stratéga ezt azzal magyarázta, hogy

senki nem akar az a valaki lenni, aki azt mondja, hogy bukásra vagyunk ítélve, hogy rossz a kampány, vagy hogy Biden hibákat követ el.

A beszámolók szerint egyik tanácsadója hosszú listát vezet azokról az okokról, amelyek Biden vereségéhez vezethetnek:

a bevándorlástól és a magas inflációtól kezdve az elnök koráig, Kamala Harris alelnök népszerűtlenségéig és az olyan harmadik párti jelöltek jelenlétéig, mint Robert F. Kennedy Jr.

Ugyanezen személy azt állítja, "a lista arról, hogy miért „nyerhetnénk”, olyan rövid, hogy még a telefonomra sem kell lementenem." Egy névvel nyilatkozó demokrata stratéga szerint azonban "még mindig vezet út a győzelemhez", a probléma az, hogy

nem úgy tűnik, hogy a Biden-kampány erre az útra térne.

Pete Giangreco azt állítja: ha a demokraták azzal akarnak nyerni, hogy Biden kormányzása jobb volt, mint Trumpé, ezzel az érvvel a választást "a hét minden napján, vasárnap pedig kétszer is elveszítjük." Ezt alátámasztja az is, hogy

az amerikaiak meglepően nosztalgikusan és pozitívabb fényben tekintenek vissza Trump elnökségére a felmérések szerint.

További aggodalomra adhat az is okot, hogy a felmérések tükrében Biden leginkább a fiatal és színesbőrű szavazók támogatásából veszíthetett, akik a demokraták szavazóbázisának alapját képzik. Ráadásul az eddigi reklámköltések hatástalannak bizonyulhattak, Trump büntetőpere pedig látható módon egyelőre nem mozdított az amerikaiak preferenciáin.Nem beszélve arról, hogy

előző hónapban történt meg először, hogy a republikánus jelölt Bidennél több kampányadományt tett zsebre,

bár az összesítésben még mindig a demokrata vezet.

A RealClearPolling átlaga szerint a közvélemény-kutatásokban Trump jelenleg 1,1 százalékot ver Bidenre országos szinten, miközben van olyan csatatérállam, ahol Biden 2020-ban még nyerni tudott, idén azonban már közel 5 százalékos lemaradással küzd ellenfelével szemben.

Ha a felmérések nem csalnak, és a választások most lennének, Trump könnyedén diadalmaskodna, és költözhetne vissza a Fehér Házba négy év kihagyás után.

Jól tükrözi Trump kényelmes előnyét, hogy már a demokraták számára biztosnak mondható államokba is be-bemerészkedik kampányolni: nemrég Kaliforniában, New Jersey-ben és New Yorkban is tartott gyűlést. Utóbbi államban a New York Times kutatása alapján Biden előnye 9 százalékpontra olvadhatott (47%-38%) a regisztrált szavazók körében, miközben a 2020-as választáson még 23 százalékponttal előzte republikánus elődjét.

Címlapkép: Joe Biden a beszéde közben 2019. július 25-én az Iowa állambeli Des Moines-ban. Címlapkép forrása: Getty Images