Súlyos konfliktus tombol az ásványkincsekkel zsúfolt országban: azonnal feltűntek Moszkva rettegett zsoldosai

Az Moszkva által „külföldi ügynöknek” minősített független lap írt egy hosszú beszámolót arról, hogy az orosz katonák hogyan terjeszkednek egyre inkább Közép-Afrikában. Az elmondások alapján az egyre súlyosabb polgárháborúba süllyedő Kongói Demokratikus Köztársaságban (továbbiakban: Kongó) a helyiek szimpatizálnak Moszkvával, valamint a felbukkanó kelet-európai fegyveresekkel. Oroszország előzetes katonai megállapodást kötött Kinsahával, amelynek célja a fokozódó helyi konfliktusok visszaszorítása.

Az erőszak különösen Észak-Kivu tartományban harapódzott el, a harcokban a szomszédos Ruanda egyes harcosai is részt vesznek.

Miközben a nemzetközi figyelmet az ukrajnai és a gázai háborúk viszik el, addig itt is egy milliós menekültáradattal járó konfliktus alakult ki, amely után alig érdeklődik a média. A harcok már tönkretették a térség gazdaságát, amely tovább mélyíti a problémákat. Az ENSZ és a térségi hatalmak sem szívesen maradnak „rendet teremteni”, mivel túl veszélyessé vált számukra a helyzet. Kinsaha a válság kezelésére gyakorlatilag bárkivel hajlandó szövetkezni, ami éppen kapóra jött az orosz zsoldosoknak.

Congos forgotten war becomes a fight for survivalBattle for city of Goma pits government forces and allied militia against Rwandan-backed M23 rebel group https://t.co/lCnTlgjX3i