Amnesztiát kapnak a függetlenségpártiak, akik új államot hoztak volna létre Európában

A spanyol parlament véglegesen elfogadta a szeparatista katalán politikusok és aktivisták számára közkegyelmet biztosító amnesztiatörvényt csütörtökön Madridban.

A kisebbségi koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) által több mint hat hónapja benyújtott javaslatot 177 igen és 172 nem szavazattal hagyta jóvá az alsóház.

A jogszabályt először március közepén szavazta meg az alsóházi képviselők többsége, amely ezután a felsőház elé kerül, ott viszont megvétózták az indítványt, ezzel visszaküldve az alsóházba.

A törvény kihirdetését követően a bíróságoknak két hónapjuk lesz tanulmányozni, hogy az új jogszabály miként befolyásolja a folyamatban lévő eljárásokat.

Az amnesztiatörvény lényege, hogy megszünteti a „büntetőjogi, közigazgatási és számviteli felelősségét” azoknak, akik közreműködtek a katalán függetlenségi törekvések előmozdításában a 2011 novemberétől 2023 végéig tartó időszakban.

Az előterjesztésről szóló parlamenti voksolás és az azt megelőző rövid vita feszült hangulatban, számos bekiabálás mellett zajlott le.

Artemi Rallo, a PSOE vezérszónoka arról beszélt, hogy az amnesztia hozzájárul a helyzet normalizálásához Katalóniában, példaként hozta fel, hogy a május 12-i tartományi választások eredménye már igazolta a szocialisták politikáját.

Ez a hatalom elcserélése kiváltságokért

– ezekkel a szavakkal bírálta a jogszabályt Albero Núnez Feijoó, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) elnöke, hozzátéve, hogy a kormányfő hazudott a spanyoloknak, mert korábban azt ígérte: nem lesz amnesztia.

Személyes érdekeinek előtérbe helyezését rótta fel a miniszterelnöknek Santiago Abascal, a Vox párt elnöke, aki szerint az amnesztiában részesülő katalán politikusok „a legrosszabb bűnöket” követték el, amelyeket politikai képviselők elkövethetnek.

A spanyol parlament katalán függetlenségi pártjai történelmi napról, győzelemről beszéltek felszólalásaikban, de kiemelve azt is, hogy már eleve senki sem érdemelt volna börtönbüntetést.

Soha nem lett volna szükségünk erre a törvényre, ha a spanyol állam a szabadság európai normáinak megfelelően lépett volna. (...) ha a PSOE és a PP nem vett volna részt az elnyomásban

– fogalmazott Míriam Nogueras, az Együtt Katalóniáért (Junt pel Catalunya) frakcióvezetője.

A függetlenségi párt abban bízik, hogy alapítója, Carles Puigdemont volt katalán elnök a jogszabálynak köszönhetően a nyáron büntetlenül visszatérhet Spanyolországba több mint hat éve tartó brüsszeli emigrációjából.

Isabel Díaz Ayuso, a madridi autonóm tartomány elnöke még a szavazás előtt egy csütörtöki interjúban közölte: alkotmányossági kifogást nyújtanak be az amnesztiatörvény ellen a spanyolok egyenjogúságának védelmében, a jogbiztonság és különösen a jogállamiság érdekében. Hasonló lépést jelentettek be más, szintén néppárti vezetésű régiók is.

Címlapkép: Carles Puigdemont volt katalán elnök. Forrás: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images