Friss térkép mutatja: behúzta a kéziféket az oroszok harkivi offenzívája

Az elmúlt napokban az ukrajnai frontvonal egyik „legforróbb” pontját egyértelműen a harkivi szakasz jelentette, azon belül is Vovcsanszk városában dúltak a leghevesebb harcok. Az összecsapások nem szűntek meg, viszont a korábbi trend felborulni látszik: immár nem az oroszok nyomulnak előre, hanem az ukránok szereznek vissza területeket.

More indication of Russians losing ground in and increasingly resorting to destroying the town with MLRS, heavy artillery and air-dropped glide bombs from the distance. #NewsMap