Összecsapott az ukrajnai háború két sztárfegyvere – Egyértelmű győztes született

Az ukrán fejlesztésű tengeri drónok nagyon súlyos csapásokat okoztak korábban az orosz Fekete-tengeri Flottának. A jóformán teljesen haditengerészet nélkül maradó ország ezeknek a segítségével szinte teljesen felülkerekedett Moszkván, elérte, hogy az oroszok hátrább vonják a hadihajóikat. Kiemelkedő figyelmet kapott a tengeri fegyverek közül az ukrán fejlesztésű Magura drón, amely több hadihajó vesztét is okozta a Krím körül.

A másik – nem feltétlenül tengeri hadviselésre kitalált – sztáreszközök az FPV (First Person View) drónok lettek, amelyeket egyetlen operátor irányít a levegőben, a célja pedig, hogy az apró robbanóanyaggal ellátott szerkezet öngyilkos módon belecsapódjon a célpontba.

Footage has been released showing the Destruction of a Ukrainian Magura-V5One-Way Naval Drone off the Coast of Crimea by a Russian Quadcopter equipped with Explosives. pic.twitter.com/Myg0SbkhXH