Politico: megbünteti az EU Magyarországot, búcsút inthet a kormány az egyik fontos pozíciónak

Magyarország legfontosabb uniós diplomatája jelenleg az a Várhelyi Olivér, aki az európai integráció bővítéséért felelős biztos pozícióját tölti be. A tisztségnek jelentős befolyása van az EU balkáni és az ukrajnai csatlakozási szerződésekben, ám az értesülések szerint számos vezető viszont nem szeretné a jövőben a magyar diplomatát ebben a pozícióban látni.

Orbán Viktort a nyugat-európai országok közül többen is Vlagyimir Putyin orosz elnök legközelebbi szövetségesének látják az EU-n belül és úgy gondolják, hogy a magyar kormányfő az akadálya az Oroszország elleni intézkedéseknek. Magyarország azzal húzta ki főleg a gyufát, hogy az elmúlt hónapokban több alkalommal is megpróbálta akadályozni a kelet-európai országnak nyújtott segélyeket, valamint a csatlakozási tárgyalásokat is hátráltatta a megszólalók szerint.

A névtelenséget kérő nyilatkozók szerint „fel sem merült”, hogy Magyarország megtarthassa a kiemelkedően fontos biztosi pozíciót. Az Európai Bizottságban a kormányoknak és a testület következő elnökének közösen kell dönteniük a pozíciókról.

Elmondták, hogy a magyar vezetés továbbra is Várhelyit szeretné látni ebben a pozícióban, ám a biztossal kapcsolatos bizalom is megrendült az utóbbi időben.

Azzal vádolják őt ugyanis, hogy „szándékosan zavart kelt a georgiai ügynöktörvénynél”, valamint aláássa az EU-tagjelölt országokkal kapcsolatos politikát. Külön kiemelte az egyik nyilatkozó azt az esetet, hogy Magyarország kifejezetten Ukrajna európai uniós csatlakozása ellen foglalt állást.

A Politico kereste a magyar külügyminisztériumot, valamint a biztos hivatalát, de azok nem válaszoltak a kérdésekre.

A lap szerint Várhelyi Olivért öt évvel ezelőtt egy megegyezéses jelöltnek tartották, amelynek a célja akkor az volt, hogy a Brüsszeltől egyre távolabb sodródó magyar kormányt közel tartsa a szervezethez.

Június elején fognak európai parlamenti választásokat tartani, Budapest pedig július elején fél évre átveszi az az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, amely napirend-meghatározási jogkörrel ruházza fel Magyarországot.

Címlapkép forrása: Arda Kucukkaya/Anadolu via Getty Images