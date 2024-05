Donald Trump hívei felháborodtak: polgárháborút, banánköztársaságot kiáltanak

Kisebbségben maradtak azok a republikánus politikusok, akik nem fejezték ki felháborodásukat a Donald Trump hallgatási pénzzel összefüggő ügyében hozott bűnös ítélet miatt. Tegnap Trump maga úgy fogalmazott a bíróságról távozva,

Ez egy szégyen volt. Ez egy elcsalt per volt egy korrupt bíróval az élén

- állította a republikánus zászlóvivő, majd hozzátette, "a valós ítéletet november 5-én fogják kimondani a választók."

A Newsweek összeállítása alapján mindössze pár vezető republikánus szólított fel az ítélet tiszteletben tartására, köztük Larry Hogan korábbi marylandi, illetve Asa Hutchinson volt arkansas-i kormányzók. John Bolton, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója és manapság állandó kritikusa közben azt írta:

A mai ítélet tűzharang az éjszakában. A Republikánus Pártnak most van egy utolsó esélye arra, hogy irányt változtasson, és ne egy elítélt bűnözőt jelöljön elnöknek.

