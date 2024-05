Felvételek: az éj leple alatt sújtott le Ukrajna, koncentrált támadás érte Krasznodart

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmük öt rakétát és 29 drónt lőtt le, amelyeket Ukrajna a Krasznodari terület ellen indított.

Venjamin Kondratyev krasznodari kormányzó szerint egy lezuhanó drón darabjai tüzet okoztak egy olajraktárban a Temrjuk körzetben, több olajtárolóban kár keletkezett.

An oil depot in the Temryuksky district of Russia's Krasnodar region was attacked by drones last night, Russian Telegram channels report.A fire broke out at the oil depot. 3 tank cars with oil products were burning and damaged, the local governor said. pic.twitter.com/dhqY5qFWHv