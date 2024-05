Hatalmas fejlesztés készül: a világ legnagyobb kapacitású rakétavédelmi hadihajóit építi a keleti katonai hatalom

Japán egyre komolyabb fejlesztéseket hajt végre az ország védelmi erőit illetően, amelyhez külföldi partnerek segítségére is számít. A legújabb megállapodás értelmében az Egyesült Királyság emblematikus üzeme, a Rolls-Royce fogja szállítani a motorokat a szigetország legújabb hadihajóiba – írja a South China Morning Post.

Tokió két következő generációs Aegis System Equipped Vessels (ASEV) hadihajó fejlesztéséről döntött még korábban, amelyre összesen 6,38 milliárd dollárt szánnak.

A járművek szinte mindenre képesek lesznek, ami a modern tengeri hadviseléshez szükséges: tengeri ballisztikus rakétavédelmi platformként tervezték őket, hogy drónokat, repülőgépeket, rakétákat, sőt ballisztikus robbanófejeket vagy műholdakat fogjanak el a légkörön túl is.

Most az is kiderült, hogy az Egyesült Királyságban található Rolls-Royce fogja a motorokat legyártani hozzá.

Az épülő hadihajók méretét lehet tudni: 120 méter hosszúak lesznek és 25 méter szélesek, összesen 12 ezer tonnányi vízkiszorítással. A nagy méretnek köszönhetően rengeteg üzemanyagtartalékot tud majd magával szállítani, ami hosszú tengeri küldetésre is alkalmassá teszi. Ezen felül rengeteg légvédelmi és csapásmérő rakétát is tudnak majd szállítani egy-egy manőver során. A hadihajók a világ legnagyobb kapacitású rakétavédelmi tengeri járművei lesznek egyben, amelyekre az amerikai fejlesztésű Aegis tűzvezető rendszerek is telepítve lesznek.

A Rolls-Royce a világ első MT30-as ikerhajtású hibrid elektromechanikus meghajtási rendszerét biztosítja a projekthez. Japán a tervek szerint még az év vége előtt leteszi az első ASEV hadihajó gerincét. A motor egyhajtóműves változata korábban több hadihajónál is bevált már.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images