Kimondták Donald Trump bűnösségét – Hogyan tovább, Amerika?

Szabó Ákos 2024. május 31. 12:04

Helyi idő szerint csütörtök késő délután történelmi ítélet hangzott el New Yorkban: az esküdtszék üzleti iratok hamisítása miatt bűnösnek találta Donald Trump republikánus elnökjelöltet, aki ezáltal az első bűncselekményért elítélt volt amerikai elnökké vált. A Fehér Házért idén is ringbe szálló korábbi üzletember akár letöltendő börtönbüntetést is kaphat, de a jogi huzavona aligha ért véget. Nézzük, mi a válasz a legfontosabb kérdésekre.