Rejtélyes égi objektumok tűntek fel mélyen Oroszország belsejében, riadót fújtak

Az orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség jelentése szerint Kazany és Nyizsnyekamszk repülőterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be a repülőgépek érkezésére és felszállására vonatkozóan

– írta a RIA hírügynökség.

Orosz Telegram-csatornák jelentése szerint drónokat láttak az égen, és videókat is közzétettek a pilóta nélküli repülőgépekről.

