Amerikai védelmi miniszter: elkerülhető a háború Kínával

Az ázsiai-csendes-óceáni térség biztonsága mellett szállt síkra szombaton az amerikai védelmi miniszter a szingapúri Sangri-la Párbeszéd nevű biztonságpolitikai fórumon, kiemelve, hogy a térség rendkívül fontos az Egyesült Államok számára.

Legyünk világosak: az Egyesült Államok csak akkor van biztonságban, ha Ázsiában is biztonság van. Washingtonnak ezért is fontos a térségben való jelenlét

- szögezte le Lloyd Austin.

Szorgalmazta a vitás kérdések párbeszéd útján történő megbeszélését, kiemelve, hogy az ellentéteket nem lehet "kényszerítéssel vagy úgynevezett +büntetés+ útján" elsimítani. Felszólalásában Austin a régiós feszültségek ellenére is elkerülhetőnek vélte a háborút Kínával, kiemelve, hogy a párbeszéd segítéségével a felek el tudják kerülni az esetleges félreértéseket.

"Nem minden párbeszéd lesz jó hangulatú, de nagyon fontos, hogy egyeztessünk. Ahogy az is fontos, hogy továbbra is támogassuk térségbeli szövetségeseinket és tartsuk szem előtt az ő érdekeiket is" - szögezte le.

A miniszter pénteken kínai kollégájával, Tung Csünnel is egyeztetett. A beszélgetést a kínai minisztérium szóvivője "előremutatónak, gyakorlatiasnak és konstruktívnak" értékelte, jóllehet Peking ismét felszólította Washingont, "ne avatkozzon be" Kína Tajvannal kapcsolatos ügyeibe.

A Kínai Népköztársaság szakadár tartományának tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és soha nem zárta ki, hogy akár erővel is kész megvalósítani az újraegyesítést.

Kína május végén rendezett kétnapos, "büntetőnek" nevezett hadgyakorlatot Tajvan környékén, válaszul a sziget frissen hivatalba lépett elnöke, Laj Csing-tö beszédére, melyben az államfő felszólította Kínát, hagyjon fel a fenyegetőzésekkel.

Címlapkép forrása: Getty Images