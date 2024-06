Ha ezt meglépi a NATO, Moszkva is célponttá válhat: ezért aggódik és fenyegetőzik annyira Vlagyimir Putyin

A hét legforróbb témája az ukrajnai háború viszonylatában egészen biztosan az volt, hogy NATO-országok szépen sorban engedélyezték Kijevnek, hogy Oroszország területe ellen használják a korábban Ukrajnába szállított fegyvereket. Moszkva nyilvánvalóan érzékenyen reagált a kialakult helyzetre, hiszen teljesen világosan és érthetően kommunikálják a háború eleje óta, hogy a NATO-fegyverek használata Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen egy olyan vörös vonal, melynek átlépése a háború drasztikus eszkalációját jelenti. Az igazság az, hogy a hatalmas diplomáciai botrányt generáló helyzetnek kevés valós hatása lesz a háború menetére nézve, ennek főleg az az oka, hogy a Nyugat nem sok olyan fegyvert adott Ukrajnának, mellyel mélyen be tudnak lőni Oroszország területére, Kijev viszont fejlesztett már több olyat, ami rendelkezik ezzel a képességgel. Van azonban két olyan nyugati fegyverrendszer, amely miatt szinte biztosan fáj az orosz elit feje.

Lavinák és vörös vonalak

David Cameron brit külügyminiszter (B) kijevi látogatása igazi lavinát indított el. Itt Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel (J) látható. Fotó: Kmu.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Május elején Kijevben járt David Cameron brit külügyminiszter, aki látogatását azzal zárta, hogy bejelentette:

mostantól használhatja az ukrán hadsereg Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen a London által átadott fegyvereket.

Cameron kijelentése elképesztően felhergelte az orosz vezetőket: Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő kijelentette, hogy ezzel Nagy-Britannia beszállt a háborúba, Marja Zaharova külügyminisztériumi szóvivő pedig egyenesen angol területek megtámadását helyezte kilátásba.

Mivel a kemény szavakat tettek nem követték, más NATO-országok felbátorodtak a dolgon: először a balti államok és Lengyelország, majd Franciaország és Németország is zöld utat adott Ukrajnának arra, hogy Oroszország saját területét lőjék. Péntek reggel pedig Amerika is megengedte az ukrán haderőnek, hogy a Harkivvel határos Belgorod megyét támadják, a nagy hatótávolságú fegyverek használatát azonban továbbra sem engedélyezik Oroszország belső területei ellen.

A kérdés egyébként főleg az orosz harkivi offenzíva miatt vált akuttá: kijevi vezetők szerint az orosz hadsereg támadóképességét szét lehetett volna verni, mielőtt a hadjárat megindult, most pedig a határ túloldaláról lövik az ukrán állásokat tüzérséggel, légi képességgel.

Ukraine war update:After the initially rapid advance by forces north of Kharkiv, progress in this area has slowed significantly. has continued to make progress inside Vovchansk on the north bank of the river. pic.twitter.com/NGHGTl8BFY — War (Mapper) May 27, 2024

Világosan tudni lehetett, hogy ez Oroszország számára mindez egyfajta vörös vonal átlépését jelenti, így ahogy várható volt, az atomfegyverek használatával való fenyegetőzés is újabb lendületet vett. Vlagyimir Putyin orosz elnök harcászati nukleáris fegyverekkel való hadgyakorlatot rendelt el, a védelmi minisztériumhoz közelálló egyik think-tank pedig azt javasolta az orosz vezetésnek, hogy robbantsanak is fel demonstratív jelleggel egy atomtöltetet, hátha sikerül ezzel ráijeszteni a Nyugatra. Dmitrij Medvegyev, aki számos fontos tisztséget is betölt az orosz elitben, szokásos erős stílusában atomháborút helyezett kilátásba.

Egyelőre itt vagyunk, és mindenki azt próbálja kitalálni, vajon mit reagál Moszkva, ha Ukrajna tényleg elkezdi lőni a területeiket NATO-fegyverekkel.

Egyelőre nagyon kevés fog érdemben változni

This is one of the coolest thing I've ever seen!! A Russian UAV observes the landing process of Ukrainian troops from two UH-60 pic.twitter.com/wanltcrGfz — Kvist.P () April 8, 2024

Az igazság az, hogy jelen helyzetben nagyon kevés érdemi hatása lehet annak, hogy egyes NATO-országok engedélyezték fegyvereik használatát Oroszország saját területei ellen. Ez kifejezetten igaz, amíg Ukrajna legnagyobb támogatója, az Amerikai Egyesült Államok, fenntartja a nagy hatótávolságú fegyverek korlátozását.

Ennek számos oka van, ebből ez a három legfontosabb:

a legtöbb NATO-ország nem szállított nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajnának. Az, hogy például Németország, Lengyelország vagy a balti államok megengedték az ukrán hadseregnek, hogy tarackokat, harcjárműveket, kézifegyvereket használjanak Oroszország területe ellen, nem bír szinte semmilyen stratégiai szignifikanciával, hiszen az orosz hadsereg fontosabb létesítményei bőven ezen fegyverek lőtávolságán kívül vannak. Az ukrán hadsereg kis hatótávolságú NATO-fegyvereket eddig is használt Kurszk, Belgorod, Brjanszk és Voronyezs megyék ellen. A határ menti településeket rendszeresen lövik 155 milliméteres lövegekkel, a Kijevbarát „orosz partizánok” pedig jól láthatóan amerikai, belga és lengyel kézifegyverekkel, harcjárművekkel harcolnak Oroszország területén. Egyszer még az ukrán hírszerzés Black Hawkjai is berepültek az orosz légtérbe (ez a fenti videóban látható), igaz, ezeket a gépeket magánfinanszírozásból vásárolták. Ezeknek a betöréseknek, ágyúzásoknak semmilyen érdemi következménye nem lett. Ukrajna legnagyobb hatótávolságú fegyverei ukrán fejlesztésűek. A drónharcászat művészetében Kijev mesteri szintre emelkedett: a minap Orszkot érte támadás, amely 1500 kilométerre van az ukrán hadsereg által ellenőrzött területektől. Számos olyan ukrán fejlesztésű dróntípus van, amely 800-1000 kilométeres hatótávolságot képes teljesíteni, Moszkva, Szentpétervár térségét már többször is érte támadás.

A "problémás" fegyverek

Footage of the Storm Shadow/SCALP cruise missile strikes on the Black Sea Fleets headquarters today. https://t.co/gTnuZmM6W5 — Rob (Lee) September 22, 2023

Az előbbiektől függetlenül van két olyan fegyverrendszer, melynek Oroszország elleni bevetéséből komoly dráma lehet, főleg attól függően, hogy milyen célpontok ellen használják őket:

az egyik a kb. 300 kilométeres lőtávolsággal rendelkező amerikai ATACMS harcászati ballisztikus rakéta, ennek is kazettás robbanófejjel felszerelt változata, a másik a Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország által leszállított SCALP / Storm Shadow cirkálórakéta, melynek lőtávolságát 400 kilométerre taksálják.

Az utóbbi fegyverrendszer használatára valószínűleg kapott is engedélyt Ukrajna, Párizstól és Londontól legalábbis szinte biztosan.

Az ATACMS-rendszerek használatát Amerika valószínűleg továbbra is korlátozza.

A két fent említett fegyverrendszer kifejezetten nagy hatótávolságú eszköz, elfogásuk ráadásul láthatólag gondot okoz az orosz légvédelemnek. Storm Shadow rakétákkal robbantotta fel például az ukrán haderő az orosz Fekete-tengeri flotta főhadiszállását, illetve kikötőit, az ATACMS-rakéták pedig épp most rombolják le az orosz hadsereg donbaszi és krími reptereit. Kifejezetten kellemetlen, hogy az ATACMS-rakéták legalább két, nagyon modern, rakéták elfogására is képes Sz-400-as légvédelmi rendszert is darabokra robbantottak.

Seems like the ATACMS attack near Mospino Airfield was indeed successful.At least 2x 5P85SM2-01/5P85T2 TELs for the S-400 Air Defence system, a 96L6 Radar and a 55K6A? Command Post were destroyed.Additionally another TEL was damaged.According to reports, 5 ATACMS were used pic.twitter.com/O0wMROx6jf — WarVehicleTracker (@WarVehicle) May 23, 2024

Mindez azért problémás, mert az ukrán határról egy Storm Shadow rakétával el lehet lőni akár Moszkva agglomerációjáig is, sőt, ha a rakétát indító gépek bemerészkednek az orosz légtérbe, akár a főváros központját is támadhatják.

Ukrajna persze folyamatosan hangsúlyozza: a NATO által biztosított fegyvereket csak „legitim katonai célpontok” ellen fogják használni, de egy ellenséges ország politikai döntéshozói központja talán annak minősül. Ukrajna ráadásul korábban is támadta Moszkva belvárosát, sőt, egyszer valószínűleg a Kreml épületét is.

️Moment Ukrainian kamikaze Drone appears to hit the Russian flag post on top of the Kremlin in Moscow over looking Red Square.The flag still standsThat is one weak drone or one strong flagpole ️Ukrainische Kamikaze Drohne trifft Fahnenmast des Kreml. pic.twitter.com/QM1bnfRhNS — Nora (Helene) May 3, 2023

Oroszország szíve és lelke mellett persze lőtávolságon belül kerül két tucat katonai repülőtér, számos laktanya, illetve az Iszkander rakétarendszerekkel felszerelt 448-as rakétás dandár főhadiszállása is. Van egy elég részletes interaktív térkép is arról, hogy Oroszország területén milyen katonai bázisok, pontosan hol működnek.

Mit lép Moszkva?

A kemény retorika ellenére jó esély van rá, hogy nem fog eszkalálódni az ukrajnai háború a két hadviselő ország területén kívülre, amíg Ukrajna tartja a szavát és katonai célpontokat lőnek majd a NATO-fegyverekkel.

Ez áll Ukrajna érdekében is, hiszen, ha meglőnek pár repteret, katonai bázist, korlátozni tudják az orosz haderő támadóképességét úgy, hogy közben minimalizálják az eszkaláció kockázatát.

Ha Ukrajna netán mégis megszegi a szavát és elkezd lakóépületeket lőni kazettás bombákkal – arra hivatkozva nyilván, hogy Oroszország is így tesz -, a helyzet sokkal komolyabbá válhat. Ez a tevékenység ugyanis nemcsak Oroszországon belül válthat ki indulatokat (ami pont kapóra jön a Kremlnek, hiszen több önkéntest tudnak verbuválni a támadóháborúhoz), hanem Ukrajna ellen fordíthatja a nemzetközi közvéleményt, így például az Egyesült Államokat is. Izrael intő példa ebben a dologban: hiába önvédelemből háborúznak most, a rengeteg civil áldozat Gázában gyorsan ellenük fordította a nemzetközi közvéleményt.

Így tehát nem áll Ukrajna érdekében, hogy bosszúból civil célpontokat támadjanak Oroszországon belül.

Ettől függetlenül sajnos azt sem lehet kijelenteni, hogy az ukrán hadsereg egyes tagjai biztosan nem fognak Oroszországon belül stratégiai értékkel nem rendelkező civil célpontokat lőni, hiszen sokszor előfordult már ez a háború során. Belgorod megye településeit viszonylag rendszeresen éri tűz a határ túloldaláról.

Ukrainian units continue to terrorize the civilian population of Belgorod and other border localities with MLRS strikes. As a result of the shelling, two people were wounded and several residential houses were damaged.In the afternoon during another shelling, pic.twitter.com/TX1Usgr0g6 — Rybar (Force) March 18, 2024

Továbbra sem valószínű viszont, hogy - ha Ukrajna kitart a katonai célpontok támadása mellett - Oroszország beváltja a fenyegetését és atomfegyvert használ Ukrajna ellen, vagy megtámadja a NATO-t.

Ennek az oka, hogy

az orosz haderő „elbírja” egy-két katonai bázis, reptér elvesztését, az eszkalációval ennél sokkal többet kockáztatnak, Ukrajna nem fogja magát megadni akkor, ha Oroszország atomfegyvert használ, az Egyesült Államok és a NATO számos országa viszont jó eséllyel nyíltan beszáll a háborúba. Erről egyébként levelet is kapott Oroszország 2022 őszén, amikor valószínűleg egy hajszálon múlt, hogy megszórják atomfegyverrel Ukrajnát. A friss, jól képzett, jól szervezett, high-tech összefegyvernemi képességgel rendelkező amerikai haderő, oldalán a NATO Reagáló Erővel, jó eséllyel gyorsan kitolná az orosz hadsereget Ukrajna területéről. Oroszország egészen biztosan nem tudna megnyerni egy reguláris erőkkel megvívott háborút a NATO ellen jelenlegi állapotában, hiszen még az ukrán hadsereget sem tudja legyőzni, a közeljövőben legalábbis biztosan nem. A világ legfejlettebb gazdaságaival és ezek hadseregeivel szemben nem sok esélye lenne Moszkvának. Egy atomháború teljesen értelmetlen lenne, hiszen jó eséllyel a civilizált világ nagy részének elpusztulását hozná.

Így tehát kimondható: nincs olyan forgatókönyv, hogy Oroszországnak megérje eszkalálni a konfliktust, hiszen hiába ijeszt rá rövidtávon a NATO-ra, hosszabb távon csak veszíthet vele. Másképpen fogalmazva: az ukrajnai háborút megnyerheti Oroszország, ha nem eszkalál fölöslegesen, de egy NATO-val vívott háborút Oroszország biztosan nem tud megnyerni.

Nyilván, az sok mindent borítana, ha egy renegát ukrán bombázópilóta megtámadja a Kreml épületét egy Storm Shadow rakétával, vagy netán egy túlságosan bosszúéhes tüzérségi alakulat belő egy ATACMS-rakétát Belgorod közepére.

Ebben az esetben ugyanis Putyin és az orosz elit úgy érezheti, meg van kötve a keze, ha nem demonstrálnak erőt, az orosz közvélemény és a nemzetközi közösség is gyengének fogja őket tartani. De egy ilyen forgatókönyv megvalósulására továbbra is kevés az esély: közel sem vagyunk még az eszkalációs létra tetejéhez.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images