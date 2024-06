Kimondta a médiamogul: Trump nem fogja hagyni magát, polgárháború lesz Amerikában

Donald Trump nem fogja hagyni, hogy börtönbe zárják, az Egyesült Államok polgárháború felé tart – idézi Stephen A. Smith médiamogul gondolatait a Fox News.

Minden jel arra mutat, hogy polgárháború lesz ebben az országban. […] A politikusok kegyeinek vagyunk kitéve, akik folyamatosan manipulálják a rendszert és ezen keresztül minket. Ettől tartottam január 6-a előtt is, amikor a Capitoliumot megtámadták Trump hívei. Azóta tartok ettől, most is tartok ettől, mert Trump nem fog csendben távozni”

– mondta a lapnak a médiaszemélyiség.

2021. január 6-án ostromolták meg Donald Trump hívei az amerikai törvényhozás épületét, a Capitoliumot.

Smith azt mondta a lapnak: nem tartja jó ötletnek, hogy Joe Biden egy második elnöki ciklusért induljon, de biztosan nem fog Donald Trumpra sem szavazni.

Ő egy megosztó ember és azon dolgozik, hogy megossza Amerikát. Ez az ember problémás. Nem azon dolgozik, hogy egyesítse az országot, csak azokért dolgozik, akik támogatják. Saját magával jobban törődik, mint Amerikával”

– mondta Smith.

A médiamogul Donald Trump büntetőeljárása kapcsán osztotta meg gondolatait, Donald Trump republikánus elnökjelöltet 34 vádpontban találták bűnösnek és van rá esély, hogy börtönbe kerül.

Címlapkép forrása: 2024 Getty Images