Így szólhat bele a mesterséges intelligencia az EP választásokba

„El kell ismernünk, hogy a mesterséges intelligencia kockázatot jelent a sértő tartalmak létrehozásában. Ilyesfajta tartalmak lehetnek az MI által generált deepfake-ek”

– mondta Brad Smith a Reutersnek.

A mesterséges intelligencia által generált hamis videók és képek, vagy más néven „deepfake”-ek egyre gyakrabban fordulnak elő a választások során a világ más részein, többek között Indiában, az Egyesült Államokban, Pakisztánban és Indonéziában.

Ezek a tartalmak gyakran nehezen megkülönböztethetőek az eredeti felvételektől, ezért alkalmasak az emberek félrevezetésére.

Az Európa Parlamenti választásokat június 6. és 9. között tartják majd a tagállamokban. Ugyancsak júniusban lép majd életbe az Unió mesterséges intelligencia szabályozására kidolgozott rendelete, amellyel globálisan szeretnének példát mutatni az új technológia szabályozásában.

A Microsoft tréningeket is szervez az Európa Parlamenti képviselőjelöltjeinek, hogy felkészítsék őket a mesterséges intelligenciában rejlő dezinformációs veszélyre. Smith azt is kijelentette, hogy ugyan eddig nem láttak jelentős törekvéseket az AI által generált hamis tartalmak terjesztésére az EU-ban, még nincs vége a választásoknak, tehát nem zárható ki, hogy az utolsó héten ezek is felbukkannak a kampányban.

Címlapkép forrása: Getty Images