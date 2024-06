Megérkeztek az első számok: kettészakadt Amerika Trump pere miatt

Friss közvélemény-kutatások láttak napvilágot Donald Trump múlt heti bűnös ítéletével kapcsolatban, amelyek erős, pártalapú megosztottságról adnak tanúbizonyságot a volt elnök elleni per megítélését illetően.

A The Hill két felmérésről is beszámolt, amelyek Donald Trump volt amerikai elnök elítéléséről kérdezi az amerikaiakat. Mint emlékezetes, múlt csütörtökön egy New York állami bíróság bűnösnek mondta ki a republikánus elnökjelöltet üzleti iratok hamisítása miatt a Stormy Daniels nevével fémjelzett, hallgatási pénzekkel kapcsolatos perben.

A CBS News és a YouGov által publikált kutatás arra jutott, hogy az amerikai felnőttek többsége (56 százalék) úgy véli, hogy Trump ellen tisztességes módon zajlott az eljárás, azonban jelentős hányaduk, 44 százalékuk szerint nem volt az.

Arra a kérdésre, hogy az esküdtszék helyes vagy helytelen ítéletet hozott-e Trump bűnössé nyilvánításával, hasonlóak a válaszok: az amerikaiak 57 százaléka szerint az esküdtszék helyes, míg 43 százaléka szerint helytelen ítéletet hozott.

A pártpreferencia viszont jelentősen befolyásolja a válaszadást.

A demokraták szinte kivétel nélkül (96 százalék) úgy vélik, hogy Trump tisztességes tárgyalást kapott, és az esküdtszék helyes döntést hozott. Ezzel szemben csaknem tízből kilenc republikánus igazságtalannak tartja a tárgyalás lebonyolítását (86 százalék), 82 százalék pedig helyteleníti az ítéletet is.

Az ABC News közben arról számolt be: az Ipsos segítségével készült felmérésük alapján a válaszadók közel fele,

az amerikaiak 47 százaléka egyetért Trump azon állításával, hogy az ellene felhozott vádak politikai indíttatásúak voltak.

Figyelemre méltó, hogy a pártfüggetlen amerikaiak is hasonlóan megosztottak a kérdésben: ebben a kulcsfontosságú választói csoportban 52 százalék helyeselte a bűnös ítéletet. Emellett az ítélet ellenére Trump népszerűsége nem csökkent a korábbiakhoz képest a kutatás alapján: az amerikaiak mintegy 31 százaléka kedvezően vélekedett a volt elnökről mind az elítélése előtt, mind az után.

Címlapkép forrása: Donald Trump volt amerikai elnök a sajtónak nyilatkozik, miközben ügyvédjével, Todd Blanche-sal áll a büntetőperét tárgyaló manhattani büntetőbíróságon 2024. május 21-én New Yorkban. Címlapkép forrása: Justin Lane-Pool/Getty Images