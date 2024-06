Megindult Oroszország: másfél éve nem láttunk ilyen előretörést

Kicsivel kevesebb, mint egy fél Debrecen kiterjedésű terület került orosz ellenőrzés alá Ukrajnában. A 201 négyzetkilométernyi terület elfoglalásával Oroszország immáron a megtámadott ország 17,57 százalékát tartja megszállás alatt, a havi változás 0,03%.

A megszerzett területek mintegy kétharmada Harkiv régióban, míg a fennmaradó rész Bahmut és Avgyijivka térségében található.

As of the end of May, occupies a total of 17.57% (+0.03%) of Ukraine, including Crimea and areas of Donetsk and Luhansk occupied before 2022.This represents a net gain by approximately 201km², the largest change in control for almost a year. pic.twitter.com/zKMSyzurm9