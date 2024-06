Sorra bukkannak fel a modern vadászgépek a világ egyik legfeszültebb térségében – Hát itt meg mi történik?

A világ két legnépesebb országa között régóta fennálló határviták vannak, mivel a Himalája gerincén haladó közös határvonal futásában nem értenek egyet a felek. India és Kína között 2020-ban jutottak mélypontra a kapcsolatok, amikor a két ország katonái összecsaptak egymással a Galván folyó völgyében. Ezt követően a felek tárgyalásokba kezdtek egymással, viszont az ígéretesnek tűnő párbeszéd ellenére mindkét hatalom sorra telepíti a katonai egységeket a határ közelébe. Az elmúlt hetekben újabb fejezettel bővült a feszültség:

Újdelhi és Peking már a legmodernebb vadászgépeit is sorra telepíti a határ közelébe.

BREAKING : Amid increasing tension between India and China, China has deployed atleast 1 Squadron of J-20 Fifth Gen Fighter Jet at Shigatse Airbase in 0ccupied Tibet which is only 150Km from LAC in India East Sector.Next 6 months are going to be crucial. pic.twitter.com/Qy5k7JP0ks