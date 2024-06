Fájó veszteség érte a világ legnépesebb országát: lezuhant az egyik legmodernebb vadászbombázója

Miközben az egész világ a parlamenti választások várható szoros eredményei miatt követi figyelemmel az indiai eseményeket, lezuhant az ország légierejének egyik legmodernebb vadászgépe, egy az oroszokkal közösen gyártott SZU-30MKI típusú jármű. A gép Mahárástra államban zuhant le, az első – meg nem erősített – információk szerint technikai okok miatt. A pilóták az eset előtt katapultálni tudtak, de ennek ellenére sérüléseket szenvedtek.

Su-30MKI fighter jet crashed in India.Indian Air Force Su-30MKI fighter crashed today in the state of Maharashtra. Both pilots ejected. pic.twitter.com/17TtNdO246