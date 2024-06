Hatalmas kudarcnak tűnik a világ egyik legnépesebb országának gigaprojektje, de már nincs visszaút

Joko Widodo indonéziai elnök tűzte ki maga elé azt az ambiciózus célt, hogy hosszú évek alatt egy új fővárost épít a 275 millió fős lakosságú Indonéziának. A döntést az indokolja, hogy a jelenlegi politikai-gazdasági központnak számító Jakarta túlzsúfolttá vált, valamint környezeti szempontból veszélyes területen fekszik. A főváros közigazgatási területén belül több mint 10 millióan laknak, agglomerációval ez a szám meghaladja a 35 milliót. A település egyébként az ország központjának számító Jáva szigetén található, az 124 ezer négyzetkilométeres területen (ez 1,33-szorosa Magyarországénak) zsúfolódik össze körülbelül 152 millió ember.

A térség ráadásul földrengés- és árvízveszélyes helyen fekszik, amely további indokot ad a legfontosabb közintézmények költözéséhez.

A 2019-ben bejelentett terv az áthelyezésről már a kezdetekben számos akadályba ütközött. A nemzetközi közösség ugyanis rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a projekt veszélyezteti a gyéren lakott Borneó szigetének élővilágát. A parlament ugyanis nem egy meglévő település fejlesztése mellett kötelezte el magát, hanem egy teljesen új fővárost akarnak felhúzni, amely a Nusantara nevet kapta. Az építkezések kezdetét követően a problémák csak sokasodtak: a kivitelezések folyamatosan csúsztak, a felépített infrastruktúra minőségével is gondok akadtak. Sokak szerint azért siettették a gazdasági szempontból megkérdőjelezhető kimenetelű projektet, hogy Widodo elnök örökségét megteremtsék még a távozása előtt.

A hivatalát 2014 óta betöltő politikus 2024 őszén adja át az államfő széket utódjának, a korábbi védelmi miniszternek, Prawobo Subiantónak.

Widodo még a hivatali ideje lejárta előtt szeretné felavatni Nusantarát, ám mindössze két hónappal az esemény előtt a projekt vezetői hirtelen távoztak a pozíciójukból.

Döntésüket nem indokolták meg, ám sejthető, hogy az új főváros körüli elégtelen állapotok miatt határozták el magukat. Az indonéz kormány már meg is nevezte a beruházások átmeneti felelőseit, és úgy kommunikálnak, hogy minden a terveknek megfelelően folytatódik.

A volt elég nagyszabású terveiben az szerepelt Nusantarával kapcsolatban, hogy egy 2560 négyzetkilométeres lakatlan területen felépít egy modern, zöld és intelligens fővárost. Az elképzelések szerint a kormányzati funkciók fokozatosan kerülnek át Jakartából, 2024 végére 12 ezer köztisztviselő költöztetését viszont már kétszer is el kellett halasztani a kiépült infrastruktúra elégtelensége miatt. A projekt kritikusai szerint az építkezéseket a politikai szándéknak megfelelően nagyon siettetik, ez pedig átgondolatlan kivitelezéseket eredményez. Az is elégedetlenségre ad okot Widodónál, hogy az ország gazdasági felpörgetését is célzó elképzeléshez a külföldi tőkebefektetők a vártnál alacsonyabb mértékben csatlakoztak.

Nusantara ceremoniális felavatását augusztus 17-én tervezik, amely egyben megegyezik Indonézia függetlenségi ünnepének dátumával.

Bár a projekt körül továbbra is rengeteg a bizonytalanság, a következő elnök ígéretet tett arra, hogy folytatni fogja az új főváros építését. Azt egyelőre még korai lenne megmondani, hogy ugyanolyan elánnal folytatja-e majd az építkezéseket, mint Widodo, mivel a szimbolikus beruházás helyett inkább a gazdasági fejlődésre koncentrálna. Az elköltött pénz mennyisége és 2030-ig lefektetett stratégia miatt nem valószínű, hogy az építkezések leállnának, de a számos bizonytalanság még jelentős károkat okozhat a projekt hírnevének.

