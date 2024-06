Nem kegyelmeztek Amerika Covid-cárjának: börtönnel fenyegették meg Anthony Faucit

Az amerikaiakat agresszívan megfélemlítették, megszégyenítették és elhallgattatták, ha csak megkérdőjelezték vagy megvitatták az olyan kérdéseket, mint a távolságtartás, a maszkviselés, az oltás vagy a COVID eredete

- kezdte nyitóbeszédében Brad Wenstrup ohiói republikánus képviselő az ABC News tudósítása alapján, mielőtt kérdéseket szegeztek volna Anthony Faucinak.

Az immunológust nem kímélték a republikánusok. Fauci elutasította azt a vádat, miszerint beleavatkozott volna a pandémia eredetét firtató kutatásokba. Emellett azt is cáfolta, hogy el akarta volna tussolni, hogy az valójában a wuhani laborból származott volna, valamint hogy a Nemzeti Egészségügyi Intézet hozzájárult volna annak létrehozásához.

Egyikünk sem tudhat mindent, ami Kínában vagy Wuhanban vagy bárhol máshol történik. És ez az oka annak, hogy ma azt mondom, nyitottan állok ahhoz, hogy mi [a vírus] eredete

- jelentette ki Fauci, aki tagadta azt is, hogy személyes emailfiókját használta volna munkaügyben is, hogy elkerülje a levelezésének hivatalos dokumentációját.

A távolságtartás előírását illetően is megszólalt. Elmondása szerint korábban azért állította, hogy "csak úgy jött" az intézkedés, és "nincs tudományos alapja," mert klinikai tesztek nem bizonyították annak hatékonyságát.

A meghallgatás leghevesebb pillanatai Marjorie Taylor Greene republikánus képviselőhöz kötődtek,

aki kezdetben a "doktor Fauci" megszólítást sem volt hajlandó használni, mivel szerinte nem minősül annak a 83 éves kutató.

Greene: You know what this committee should be doing? We should writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison Dr. Fauci pic.twitter.com/Td023Cv3M7