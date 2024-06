Sorsdöntő választásra készül Európa: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek

Június 6-ától 9-ig zajlanak az európai parlamenti választások, melynek során 27 országban tartanak egyidejűleg választásokat. Körképünkben megnézzük, mi a politikai helyzet a tagállamokban, elsősorban arra fókuszálva, melyik országból hány mandátumra számíthatnak a nagy európai pártcsaládok.

Az európai parlamenti választásokon az egyes országok választópolgárai saját országuk pártjaira szavaznak pártlistákon. Összesen 720 mandátumot osztanak ki, az egyes országok között népességarányosan oszlanak meg a képviselői helyek. Eddig 705 tagú volt az Európai Parlament (EP), de a demográfiai változások miatt most néhány ország kapott 1 vagy 2 plusz mandátumot.

Az egyes országok pártjainak nagyobb része európai pártcsaládok tagja, amelyek együtt frakciót alkothatnak az EP-ben. A jelenleg működő frakciók a következők:

Európai Néppárt (EPP)

Szocialisták és Demokraták (S&D)

Újítsuk meg Európát (Renew Europe – RE)

Zöldek / Európai Szabad Szövetség (Greens/EFA)

Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR)

Identitás és Demokrácia (ID)

Baloldal (GUE/NGL)

Az EP-választások után ebben az összetételben változások jöhetnek, nem kizárható például az ECR és az ID egyesülése, illetve egy az ID-től is jobbra álló frakció létrejötte.

Six days until the first day of the EU Parliament election. #EP2024 — Europe (Elects) May 31, 2024

A cikkben az egyes országok közvélemény-kutatásait nyomon követő és rendszeresen mandátumbecsléseket végző Europe Elects legújabb, május 31-én publikált mandátumbecslését vesszük alapul az egyes országok bemutatásánál, de felhasználunk más felméréseket is, főleg a Politico minden országra kiterjedő, egyes közvélemény-kutatásokat összegző grafikonjait.

EU27: with just six days to go until the first day of the European Parliament election, the established order on the right of the chamber seems to crumble. Read all about it and how it effects our projection for the result: #Ep2024 — Europe (Elects) May 31, 2024

Németország

Az Európai Unió vezető gazdasági ereje, egyben legnépesebb országa Németország, amely egyedül a 720 európai parlamenti képviselői hely 13 százalékát, 96 mandátumot visz el. A különböző közvélemény-kutatások között nagy a szórás, az azonban bizonyos, hogy a legtöbb szavazatot a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) konzervatív pártszövetsége szerzi majd, akik országosan jelenleg ellenzékben vannak.

Az uniópártok összesen 29 képviselőt küldhetnek majd az EP-be, ezzel az Európai Néppárt frakciójának továbbra is vezető ereje lesznek.

Érdekesség, hogy Németország az EP-választásokra 2014-től eltörölte az 5 százalékos küszöböt, így az Európai Parlamentbe olyan pártok is bejuthatnak, amelyek a Bundestagban nincsenek jelen. A Europe Elects mandátumbecslése szerint 1 képviselőt küldhet az EP-be a Német Család Párt, így már 30 német képviselője lehet az EPP-frakciónak.

A legtöbb felmérés az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű szélsőjobboldali pártot hozza ki másodiknak, amely sorozatos botrányai miatt sokat veszített a népszerűségéből, és könnyen lehet, hogy végül csak a harmadik helyre fut be. A Europe Elects most 15 mandátumot ad nekik. Listavezetőjüket, Maximilian Krahot háttérbe is kellett vonniuk egy a hitleri SS-szel kapcsolatos kijelentése miatt, amely egyben a párt kiakolbólításához vezetett a radikális jobboldali ID-frakcióból. Így az AfD képviselői a következő EP-ben a függetlenek közé ülhetnek be, hacsak nem sikerül a magyar Mi Hazánkkal és más szélsőjobboldali pártokkal egy az ID-től is jobbra álló frakciót létrehozniuk, ahogy ez legújabb terveikben szerepel.

Az Olaf Scholz-féle kormánykoalíció pártjai régóta lejtmenetben vannak. Scholz pártja, a szociáldemokrata SPD az AfD-vel azonos számú, 16 képviselőt küldhet az EP-be, a koalíciós partner Zöldek 14-et, a legkisebb koalíciós párt, a liberális FDP pedig 3-at. Az európai Zöldekhez két kisebb német párt is bejuthat 1-1 képviselővel, a liberális Renew Europe pedig az elsősorban Bajorországban erős Szabad Választók (FW) 4 képviselőjével gazdagodhat még.

A csak januárban alapított, radikális baloldali Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW) máris 7 mandátumra számíthat, Wagenknecht egykori pártja, a Baloldal (Die Linke) azonban meg kell elégedjen 3 mandátummal. Az európai Baloldal frakcióját még egy képviselővel gyarapíthatja az állatok jogaiért küzdő Német Állatjólét Párt, és egy képviselőt küldhet az EP-be a német viccpárt, A Párt (Die Partie) is.

Franciaország

Franciaországban Marine Le Pen nagy momentuma lehet az EP-választás, ugyanis pártja, a Nemzeti Tömörülés lépésekkel előzi a többi pártot, és összesen 30 képviselői helyre számíthat a Franciaországnak járó 81-ből. A párt az ID-frakció vezető ereje lehet, Le Pen pedig szeretne közös frakciót létrehozni az ECR-rel, amelynek fő ereje Giorgia Meloni olasz miniszterelnök FdI-je. Egy egyesült ECR–ID az EPP utáni legerősebb párt lehetne, de egyesülésük előtt számtalan buktató áll.

Emmanuel Macron francia elnök pártja, amely jelenleg a Reneszánsz nevet viseli, a Europe Elects mandátumbecslése szerint mindössze 7 képviselői helyre számíthat, ezzel a Renew Europe liberális EP-frakción belül is elveszítheti vezető szerepét. Ugyanakkor a liberális frakcióba kerülhetnek még négy kisebb francia párt képviselői is, így a Renew Europe-on belül 15 francia képviselő ülhet.

Az európai szocialisták között 13 francia képviselő foglalhat majd helyet, a Baloldal frakciójában Jean-Luc Mélanchon Engedetlen Franciaországa révén 7. Az EPP-be a Republikánusok 6 képviselőt küldhetnek, a szélsőjobboldali Éric Zemmour pártja, a Visszahódítás pedig 5 képviselővel gazdagíthatja az ECR-t. A francia zöldek szintén 5 képviselői helyre számíthatnak.

Olaszország

Az Európai Unió harmadik legnépesebb országa Olaszország, amelynek 76 képviselője lesz az EP-ben. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártja, az Olasz Testvérek (FdI) egymaga 22 képviselői helyet szerezhet meg, ezzel az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójának megkérdőjelezhetetlen vezetője lesz. Mivel az ECR-nek az EPP és az ID is udvarol,

Meloni nagy szerepet kaphat az EP-választásokat követő helyezkedések, osztozkodások során.

A legnagyobb ellenzéki párt, a szocialista frakcióban helyet foglaló Demokrata Párt 17 képviselői helyre számíthat a Europe Elects szerint. A pártcsaládokon kívüli, baloldali populista Öt Csillag Mozgalom 13 helyet szerezhet meg. A Matteo Salvini-féle, az ID-frakcióhoz tartozó Liga, amely az olasz kormánykoalíció tagja, be kell hogy érje 7 mandátummal, a koalíció legkisebb pártja, a néhai Silvio Berlusconi alapította Forza Italia pedig 5 képviselővel vehet részt az EPP-frakció munkájában az ugyancsak néppárti Dél-tiroli Néppárttal együtt, amely 1 képviselőt küldhet az EP-be. A Renew Europe-frakcióba 8, a Zöldekhez 2, a Baloldalhoz 1 olasz képviselő juthat be.

Italy, SWG poll:European Parliament ElectionFdI-ECR: 27%PD-S&D: 22% (+1)M5S-NI: 15% (-1)FI/NM-EPP: 9% (+1)LEGA-ID: 9% (+1)AVS-LEFT|G/EFA: 5%SUE-RE|S&D: 4%A-RE: 4%PTD-LEFT|G/EFA: 3% (+1)L-*: 2%+/- vs. 15-20 May 2024Fieldwork: 20-24 May 2024Sample size: 2,000 pic.twitter.com/VE3MEsXQPz — Europe (Elects) May 24, 2024

Spanyolország

Spanyolország 61 képviselői hellyel fog rendelkezni a 720 tagú Európai Parlamentben. A legtöbb, 24 mandátumot a Néppárt viheti el, míg Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártja 17 mandátumra számíthat. Az európai szocialista frakcióba bekerülhetnek továbbá a katalán szocialisták 2 mandátummal. Az ECR-be tartozó Vox 7 képviselői helyre számíthat. A radikális baloldali pártok összesen 5 mandátumot szerezhetnek, a zöld pártok 4-et, valamint mandátumot nyerhet egy liberális és egy független képviselő is.

Spain (European Parliament election), Celeste-Tel poll:PP-EPP: 35% (+15)PSOE-S&D: 29% (-4)VOX-ECR: 10% (+4)Sumar-G/EFA|LEFT: 6% (-5)AR-G/EFA|LEFT: 5% (-1)Podemos-LEFT: 4% (n.a.)Junts-NI: 3% (-2)SALF-*: 2% (new)...+/- vs. 2019 electionFieldwork: 23-28 May 2024Sample pic.twitter.com/aVg6oC932d — Europe (Elects) June 1, 2024

Lengyelország

Lengyelországban tavaly október óta már a harmadik voksolás lesz az EP-választás, a parlamenti és az önkormányzati választásokat követően. Ahogy a korábbi választások, a mostani is Donald Tusk miniszterelnök Polgári Koalíciója (KO) és Jarosław Kaczyński Jog és Igazságossága (PiS) nagy küzdelmét hozza. A felmérések alapján a két párt lényegében fej fej mellett áll, de ha a négypárti kormánykoalíció összesített eredményét nézzük, akkor egyelőre stabil a többség Tuskék mögött.

A Europe Elects becslése szerint 17 képviselőre számíthat a KO, 16-ra a PiS. Az EPP-ben Tusk pártja mellett 3 mandátumot szerezhet egyik koalíciós partnere, a Lengyel Néppárt, így összesen 20 lengyel képviselő ülhet a néppárti frakcióban. Az ECR-tag PiS-hez még hozzá kell adni a vele választási szövetségben induló Szuverén Lengyelországot, amely 2 mandátumra számíthat szintén az ECR tagjaként.

A Tusk-féle kormánykoalícióban lévő Lengyelország 2050 párt 4 mandátumot szerezhet, képviselői a liberális Renew Europe frakcióba ülhetnek be. A koalíció legkisebb ereje, a szocialista Új Baloldal 3 mandátumot szerezhet. Összesen 3 képviselőre számíthatnak az ID-frakcióban ülő radikális jobboldali pártok, és 5 olyan képviselő is mandátumot szerezhet, akinek a pártja (egyelőre) nem tagja egyetlen pártcsaládnak sem.

Poland, Opinia24 poll:PiS-ECR: 31% (+3)KO-EPP|RE|G/EFA: 31% (-5)Kon~NI|ID: 12% (+3)TD PL2050/PSL-RE|EPP: 12% (-1)Lewica-S&D: 9% (+2)BS-*: 4% (-1)PJJ-*: 1% (-1)+/- vs. 8-9 April 2024Fieldwork: 27-28 May 2024Sample size: 1,001 https://t.co/TMumh6Danf — Europe (Elects) May 31, 2024

Benelux államok

Hollandiában az ID pártcsaládba tartozó, Geert Wilders neve által fémjelzett Szabadságpárt (PVV) nagy fölénnyel vezet a közvélemény-kutatásokban. A Politico közvélemény-kutatási összesítése szerint a PVV 32 százalékon áll, fő riválisa, az ellenzéki munkáspárti–zöld koalíció 16 százalékkal követi. Az eddig vezető kormánypárt, a jobboldali liberális Szabadság és Demokrácia Néppárt (VVD) csak 12 százalékon áll.

Hollandia a megnövelt létszámú EP-ben 2 mandátummal gazdagodik, így 31 képviselői helye lesz. A Europe Elects mandátumbecslése szerint az ID-frakcióba 8, a Renew Europe-ba 7, a Zöldekhez 5, az EPP-be és a szocialistákhoz 4-4, a radikális baloldali frakcióba 2 képviselőt küldenek, és lesz egy független képviselő is.

Az országban tavaly novemberben tartottak választásokat, amelyen Wilders pártja győzött, de csak egy jobboldali négypárti koalíció tudott többséget gyűjteni maga mögé. Félévnyi koalíciós tárgyalások után végül májusban állapodtak meg a kormányprogramban, és egy párton kívüli, magas rangú állami hivatalnokot választottak miniszterelnöknek Dick Schoog személyében. Ezzel véget ért a 2010 óta tartó Mark Rutte-korszak.

Belgiumban szintén egy ID-be tartozó párt, a Flamand Érdek a legerősebb, ők négy képviselőt küldhetnek az Európai Parlamentbe a Europe Elects mandátumbecslése szerint. Az ország által elnyerhető 22 képviselői helyből négy gazdagíthatja a szocialista frakciót, 3-3 az EPP-t, az ECR-t, a Renew Europe-ot, illetve a Baloldalt, 2 a Zöldeket.

A miniállam Luxemburg összesen 6 képviselői hellyel rendelkezik, ebből 3 mandátum lehet az EPP-é, 2 a Renew Europe-é, 1 a szocialistáké.

Északi államok

A dániai eredményeknek a mérsékelt pártcsaládokhoz tartozó pártok örülhetnek majd. A 15 mandátumból 4-et vihetnek a dán szociáldemokraták, amely jelenleg az ország legerősebb pártja. A Néppárt és a liberális frakció 3-3, a Zöldek 2 mandátumra számíthat Dániából, az ECR, az ID és a Baloldal pedig 1-1-re.

Svédországban a legerősebb párt szintén a szociáldemokrata párt, amely az országnak járó 21 mandátumból annak harmadát, 7-et szerezhet meg. 4 mandátumot kaphat a konzervatív Mérsékelt Párt, 1-et a kereszténydemokraták, így az EPP-frakcióba 5 svéd képviselő kerülhet be. Az ECR-be tartozó Svéd Demokraták 4 mandátumra számíthatnak. 2-2 képviselőt küldhet Svédország a Zöldekhez, illetve a radikális baloldali frakcióba, egyet pedig a Renew Europe-ba.

Sweden, Novus poll:European Parliament electionS-S&D: 29% (-1) SD-ECR: 19% (+1) M-EPP: 16% MP-G/EFA: 11% (+3) V-LEFT: 10% L-RE: 5%C-RE: 5% (-2) KD-EPP: 4% (-1) +/- vs. 23 February - 5 March 2024 Fieldwork: 2-29 May 2024 Sample size: 2,325 pic.twitter.com/yCITLwG2Hj — Europe (Elects) May 31, 2024

Finnország 15 képviselőt küldhet az EP-be, ebből várhatóan 4 lesz néppárti, 3 szociáldemokrata, 2-2 pedig ECR-s, zöld, radikális baloldali és liberális.

Balti államok

A pár milliós lakosú balti államok érdemben nem fogják befolyásolni az Európai Parlament összetételét.

Litvánia 11 képviselői hellyel rendelkezik, ebből 4 a Zöldek frakciójáé lesz várhatóan. 3 képviselőt kapnak a szocialisták, 2-et a Néppárt, 1-et a liberálisok, és várható egy pártcsaládokon kívüli mandátum is.

Lettország 9 képviselőt küldhet az EP-be, amiből 2-en kerülhetnek az ECR-frakcióba, 2-en az EPP-be, és lesz 1-1 zöld, liberális, szociáldemokrata és független képviselő is.

Észtország 7 mandátummal rendelkezik, amiből 3-at visznek a liberálisok, 2-t a szocialisták, 1-1 képviselő pedig az EPP-, illetve az ID-frakcióba ülhet be.

Estonia, Norstat poll:European Parliament Election SDE-S&D: 22% (+3)I-EPP: 20% (-1)RE-RE: 18% (-1)EKRE-ID: 16% (+2)KE-RE: 9% (-3)PPEPP: 5% (+1)E200EPP: 5% (+1)KOOS-*: 2% (-1)EER-G/EFA: 1%+/- vs. 8-20 May 2024Fieldwork: 22-31 May 2024Sample size: 2,005 pic.twitter.com/FbZMxzUPFU — Europe (Elects) June 3, 2024

Közép-Európa

Magyarország 21 képviselői hellyel rendelkezik az EP-ben. A Europe Elects mandátumbecslése szerint 10 szék lehet az egyelőre független, de a források szerint az ECR-be pályázó Fideszé, 1 a továbbra is a Néppártban helyet foglaló KDNP-é. Magyar Péter pártja, a Tisza (Tisztelet és Szabadság) 6 mandátumra számíthat, a Demokratikus Koalíció – az MSZP-vel és a Párbeszéddel szövetségben – pedig 4-re. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a magyarországi közvélemény-kutatások többnyire 1-1 képviselői helyet jeleznek előre a Mi Hazánknak, a Momentumnak és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak is, de ezek a pártok az 5 százalékos küszöb közelében vannak, így bejutásuk vagy be nem jutásuk jelentősen módosíthatja a mandátumarányokat.

Hungary, Medián poll:European Parliament electionFidesz/KDNP-NI|EPP: 48% (+3)TISZAEPP: 29% (+4)DK/MSZP/P-S&D|G/EFA: 7% (-2)MH~NI: 6% (+2)Momentum-RE: 5% (+1)MKKPG/EFA: 2% (-4)MMNEPP: 1% (-1)Jobbik-NI: 1%2RK-*: 1%+/- vs. 26-29 April 2024Fieldwork: 27-29 May pic.twitter.com/K8KkgM7XYq — Europe (Elects) June 2, 2024

Csehországban, amely szintén 21 képviselőt adhat, utcahosszal vezet Andrej Babiš volt miniszterelnök pártja, az ellenzék vezető ereje, amely 8 képviselővel gazdagíthatja a liberális Renew Europe-frakciót. Petr Fiala miniszterelnök pártja, az ECR-hez tartozó Polgári Demokrata Párt 3 mandátumra számíthat. A többi cseh kormánypárt a Néppárt tagja, az EPP-be összesen 6 képviselő kerülhet be. Várhatóan 2 mandátummal juthat be a Zöldekhez csatlakozó Kalózpárt, és ugyanennyivel a jobboldali radikális Szabadság és Közvetlen Demokrácia, melynek képviselői az ID-frakcióba ülnek majd be.

Czechia (European Parliament election), STEM poll:ANO-RE: 23% (+2) SPOLU-ECR|EPP: 22%STAN-EPP: 10% (-2)SPD-ID: 10% (+1)Piráti-G/EFA: 9% (-5) Stačilo!-LEFT: 8% (+1)PaMECR: 5%SocDem-S&D: 3% (-1)Svobodní-NI: 2% (+2)Zelení-G/EFA: 2%+/- vs. 2019 electionFieldwork: 22 pic.twitter.com/Unean5wfez — Europe (Elects) June 2, 2024

Szlovákiában a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet alaposan megváltoztatta a viszonyokat, a turbulens helyzetben nem könnyű az előrejelzés. A Europe Elects mindenesetre a Szlovákiának járó 15 képviselői helyből hármat-hármat ad a két vezető kormánypártnak, a Fico vezette Smernek, illetve a Hlasnak, bár a Politico különböző közvélemény-kutatásokat összegző grafikonja szerint a Fico-párt sokkal jobban áll, mint az államfővé választott Peter Pellegrini Smerből kivált Hlas-a. A Europe Elects 5 mandátumot ad a legnagyobb ellenzéki pártnak, a liberális Progresszív Szlovákiának, 1-et az ECR-párti Szabadság és Szolidaritásnak (SaS), és szintén egyet a néppárti Kereszténydemokrata Mozgalomnak (KDH). Szlovákiai magyar pártok nagy valószínűséggel nem jutnak be az EP-be.

Ausztriában, amely 20 képviselőt küld az EP-be, a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) hosszú ideje élen van a felmérésekben, 6 képviselőjük mehet az ID-frakcióba. A jelenlegi vezető kormánypárt, az Osztrák Néppárt (ÖPP) 5, Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ) 4 képviselőt adhat az EPP-nek, illetve az európai szocialistáknak. A liberális NEOS 3, a kisebbik kormánypárt, a Zöldek 2 képviselői helyre számíthat.

Austria, Peter Hajek poll:FPÖ-ID: 31% (+1)ÖVP-EPP: 21%SPÖ-S&D: 20% (-2)GRÜNE-G/EFA: 8%NEOS-RE: 8%BIER-*: 8%KPÖ-LEFT: 3%+/- vs. 26-29 February 2024Fieldwork: 26-29 February 2024Sample size: 1,200 https://t.co/XWpToexwXa — Europe (Elects) May 28, 2024

Balkán

Románia összesen 33 képviselői hellyel rendelkezik az Európai Parlamentben. A felmérésekben nagy fölénnyel vezet a Szociáldemokrata Párt (PSD), amely a néppárti Nemzeti Liberális Párttal (PNL) indul közös listán. A választási szövetség nagyarányú győzelemre számíthat, a Europe Elects mandátumbecslése szerint 11 hellyel gazdagítva a szocialisták, 8 hellyel pedig az EPP frakcióját. Ugyancsak szövetségbe tömörült három jobboldali párt Egyesült Jobboldal Szövetség (ADU) néven, akik 4 képviselőt küldhetnek a Renew Europe-frakcióba, illetve 2-t az EPP-be. 7 mandátumot szerezhet a szélsőjobboldali AUR, amely az ECR-frakcióba ülhet majd be egy kisebb párt egy képviselőjével együtt. A Europe Elects nem adott mandátumot a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ), amely az EPP-frakció tagja, ugyanakkor a legújabb felmérések szerint a magyar párt átlépheti az 5 százalékos küszöböt.

Bulgária évek óta politikai káoszban vergődik: június 9-én az EP-választásokkal egy időben országos parlamenti választásokat is tartanak, három éven belül a hatodikat. A néppárti GERB egyértelműen vezet a felmérésekben, a Europe Elects becslése szerint a 17 bolgár mandátumból 5-öt vihet el, egy kisebb párttal együtt pedig 6 bolgár képviselő ülhet az EPP-frakcióban. A szélsőjobboldali, pártcsaládokon kívüli Újjászületés 3 mandátumra számíthat, ahogy a liberális DPS is. A Renew Europe frakció ezen kívül még 2 bolgár képviselőt tudhat majd soraiban, a szocialisták 2-t, az ECR pedig 1-et.

Horvátországban áprilisban tartottak parlamenti választásokat, ahol a néppárti HDZ végzett az élen. Horvátország 12 EP-mandátumából most 5 lehet az övék. 4 mandátumot szerezhetnek a szociáldemokraták, egyet-egyet pedig a Zöldek, az ECR, illetve az ID tagpártjai.

Szlovéniának 9 mandátum jár az EP-ben, ebből 4 lehet a volt miniszterelnök, Janez Janša pártjáé, a néppárti SDS-é. A jelenlegi kormányfő, Robert Golob liberális Szabadság Mozgalma 2 képviselői helyre számíthat. Az ugyancsak néppárti Új Szlovénia 1 mandátumot szerezhet, ahogy a zöldek, illetve a szociáldemokraták is.

Slovenia, Mediana poll:European Parliament electionSDS-EPP: 25%GS-RE: 19% (+1)Vesna-G/EFA: 12% (+1)SD-S&D: 10% (-3)NSi-EPP: 7% (-1)ResnicaNI: 7% (-1)L-LEFT: 6%SLS-EPP: 5% (+1)DeSUS/DD-RE: 4% (+2)ZS-*: 2% (-2)+/- vs. 21-24 May 2024Fieldwork: 27-29 May 2024 pic.twitter.com/MwzHocxJ6o — Europe (Elects) June 3, 2024

Déli államok

Görögország 21 képviselőt küldhet a 720 tagú Európai Parlamentbe. Jelenleg hatalmas előnnyel vezet Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök konzervatív pártja, az Új Demokrácia, amely 7 képviselővel gazdagíthatja a néppárti frakciót. A vezető ellenzéki párt, a radikális baloldali Sziriza 4 képviselői helyre számíthat, és egy kisebb párt egy képviselőjével együtt összesen 5 görög képviselő ülhet a Baloldal frakciójában. 3 mandátummal gazdagodnak az európai szocialisták, 2-vel az ECR, négy várható képviselő pedig egyelőre európai pártcsaládon kívüli.

Greece (European Parliament Election), Metron Analysis poll:ND-EPP: 31% (-1)SYRIZA-LEFT: 16% (+1)PASOK KINAL-S&D: 13% (+1)KKE-NI: 8% (-1)EL-ECR: 7% (-1)PE-*: 4%NikiNI: 4%MeRA25~LEFT: 3% (+1)NA-LEFT: 3%FL-*: 2% (+1)DRE: 2% (new)ANTARSYA-*: 1% (n.a.)K-G/EFA: 1% pic.twitter.com/UElvafrmov — Europe (Elects) May 30, 2024

Portugália szintén 21 képviselőt küldhet az EP-be. A Szocialista Párt ebből 8 mandátumot szerezhet meg, az EPP-be tartozó pártok összesen 7-et. Folytatja előretörését a szélsőjobboldali Chega (Elég!), amely 4 képviselőt adhat az ID-frakciónak. 1-1 mandátumot behúzhat a Baloldal, illetve a Renew Europe frakciója is.

A kevesebb mint 1 millió lakosú Ciprus 6 képviselői hellyel bír az EP-ben. Ebből 2-en kerülhetnek az EPP-frakcióba, 2-en a radikális baloldaliakhoz, 1-1 pedig az ECR-be, illetve a szociáldemokratákhoz.

Cyprus, IMR poll:European Parliament ElectionAKEL-LEFT: 29% (+1)DISY-EPP: 27% (-2)ELAM~ECR: 14% (+6)DIKO-S&D: 11% (-3)Fidias Panagiotou-*: 8% (new)EDEK-S&D: 3% (-8)KOSP-G/EFA: 3%DIPA-RE: 2% (-2)Volt-G/EFA: 2% (new)EP/KEKK-*: 2 (new)+/- vs. 2019 electionFieldwork: pic.twitter.com/wJ9fw3SFO1 — Europe (Elects) June 1, 2024

Az Európai Unió legkisebb állama, Málta, szintén 6 képviselőt küldhet az EP-be. A szigetországban tartósan kétpártrendszer van: a Munkáspárt és a Nacionalista Párt vetélkedik egymással. A Munkáspárt az egész választás egyik legjobb eredményét hozhatja, de más érdemi kihívó hiányában nem sokkal marad le mögötte a Nacionalista Párt sem. Így végeredményben Málta 3 képviselőt küld majd a szocialista frakcióba, és ugyancsak 3-at az EPP-be a Europe Elects szerint.

Malta, MaltaToday poll:European Parliament electionPL-S&D: 51% (+1)PN-EPP: 42% (-1)+/- vs. 3-10 May 2024Fieldwork: 13-21 May 2024Sample size: 650 https://t.co/sk7kMpjEKI — Europe (Elects) May 27, 2024

