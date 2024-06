Kiderült, mivel állították meg az ukránok az oroszok harkivi offenzíváját

Moszkva május elején indított nagyszabású támadást a kelet-ukrajnai Harkiv megyében. A támadók eleinte gyorsan törtek előre, de aztán hamar megállították őket az ukrán védők. Most a Kyiv Post riportja feltárta, hogy minek köszönheti a sikert Kijev.

Továbbra is heves arcok dúlnak a harkivi frontvonalon, különösen a háború előtt még körülbelül 18 ezer fős lakosságú Vovcsanszk városában. Az oroszok előretörése azonban megállt, sőt, az ukránok már átvették a kezdeményezést. Az támadók még próbálkoznak akciókkal egy-egy szektorban, de ezek egyre erőtlenebbek, miközben a védők nehéztüzérséget és FPV-drónokat bevetve visszaverik az akciókat. A megtorpanó offenzíva ellenére Moszkva továbbra is sikerekről kommunikál.

Ukrajnai milbloggerek májusban több alkalommal is beszámoltak arról, hogy Kijev tapasztalt támadó drónegységeket vezényelt át a harkivi frontra.

Az ide telepített egységek között voltak felderítő és csapásmérő alakulatok is egyben. A nyílt források legalább öt olyan egységről számolnak be a második legnagyobb ukrán város közelében nyílt frontvonalnál, amelyeket máshonnan vezényeltek át az orosz támadások megfékezésére. A beszámoló szerint ez teljesen megváltoztatta a harcok állását, mivel a máshol tapasztaltakhoz képest jóval alacsonyabb zavarással találkoztak, ezért tiszta célpontot jelentettek az orosz harcoszlopok.

Az FPV-drónok hatalmas veszteségeket okoznak az oroszoknak, naponta rengeteg katonát veszít Moszkva, valamint a páncélosok is jelentős mennyiségben semmisülnek meg. Az elmondások szerint minden egyes drónalakulat százas nagyságrendben kapja az FPV-eszközöket, ezzel pedig lehetővé válik számukra, hogy egyetlen jármű ellen akár 10 drónt is bevessenek. Egyes, a térségben harcoló orosz katonák beszámoló szintén megerősítik a híreket, szerintük a térségi ukrán drónegységek nagyon erősek. Az oroszok veszteségei hatalmasak a térségben, az egyik katona június elején arról számolt be, hogy a 100 fős egységéből mindössze 12-en maradtak a sértetlenül a harcokban.

Arról nem szól a riport, hogy a máshonnan átirányított egységek pótlását sikerült-e megfelelően biztosítani Kijevnek.

Címlapkép forrása: Oleksandr Magula/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images