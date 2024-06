Tovább robognak előre az oroszok: betörtek Karlivkába

A közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint az oroszok benyomultak Karlivka településre a Donbaszban. A település körülbelül 20 kilométerre fekszik északnyugatra Donyeck városától, ez pedig azt jelenti, hogy Moszkva egyre nagyobb zónát képes kialakítani az oroszok által megszállt ukrajnai területek legnagyobb városa körül. Az oroszok továbbra is nyugat felé nyomulnak, még valamivel több mint 10 kilométerre vannak a háború előtt még majdnem 21 ezer fős lakosságú Selydove városától.

The Ukrainian army is quickly losing ground West of Donetsk where Russian invasion forces advanced more than 2 km in only one week and captured the first quarter of . Ukrainian activists are confirming the bad situation.Again: Ukraine needs a real mobilization. #NewsMap