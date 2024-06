Elképesztő felvétel: most először találat érhette Izrael legendás fegyverét, amely után a fél világ ácsingózik

Ez lenne az első eset, hogy az izraeli Vaskupola egyik komponensét találat éri egy konfliktus során, pedig az elképesztő hírnévre szert tevő légvédelmi rendszer már többször is különböző milíciák és terrorista csoportok célkeresztjébe került.

A felvételen egy - nagy valószínűséggel deaktivált - Iron Dome indítóegység látható, ugyanakkor a becsapódás, és a támadás következményei nem látszanak, így a Hezbollah állítása, bizonyítékok hiányában erősen megkérdőjelezhető.

In a first, Hezbollah hit IDF Iron Dome launcher with ALMAS ATGM. Footage doesnt show the aftermath. IDF doesnt acknowledge any damage to its Iron Dome batteries for now. pic.twitter.com/7w4mS3piiI