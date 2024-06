Fegyvert kapnak Oroszországtól Amerika ellenségei – Európán csattanhat Putyin haragja

Moszkva ma lényegében bejelentette: elkezdik nagy mennyiségben szórni a nyugati világra az orosz fegyvereket, bosszúból azért, hogy a NATO is felszerelte Ukrajnát. A Kreml tisztázta: mindenkinek fegyvert adnak, aki utálja Amerikát; nem érdekli az orosz vezetőket, milyen szervezet, milyen célok mentén harcol vagy hogy mennyire radikális, a lényeg az, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei szenvedjenek. Valószínű, hogy a nagy bejelentésnek rövid távon semmilyen hatása lesz, hosszabb távon viszont ismét Európa lehet az egész ügy legnagyobb vesztese.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este sajtótájékoztatót tartott, mely során elvi lehetőségként említette azt, hogy Oroszország akár fel is fegyverezhetné az Egyesült Államokkal ellenséges szélsőséges szervezeteket és országokat, válaszul azért, mert Amerika és európai szövetségesei olyan fegyvereket küld Ukrajnának, melyekkel most Oroszország területét támadja az ukrán hadsereg.

Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács „háborús héjája” ma reggel bejelentette: a döntés lényegében meg is született,

Amerika ellenségei fegyvert kapnak Moszkvától, az Egyesült Államok és európai szövetségesei pedig arra számíthatnak, hogy támadás éri majd területeiket ezen „harmadik felektől.”

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 06. Kimondta Moszkva: mostantól lehet lőni Amerikát orosz fegyverekkel

Nagyon valószínű, hogy a bejelentésnek rövid távon az ég világon semmilyen hatása nem lesz. Oroszország fegyverexport-képessége igencsak lecsökkent az ukrajnai háború miatt: az orosz hadsereg rengeteg haditechnikai eszközt veszít minden nap, melynek pótlását még mindig nem tudta megoldani minden fegyvernem esetén az orosz hadiipar. Szűk keresztmetszet például a harckocsik, páncélozott járművek kérdése, hiszen az orosz gépesített dandárok még mindig több ilyen eszközt vesztenek a frontvonalon, mint amennyit az orosz hadiipari üzemek egyszerre tudnak gyártani és restaurálni. A felújítható szovjet harcjárművek raktárkészletei ráadásul folyamatosan fogynak.

Hosszabb távon viszont – ha Oroszország komolyan gondolja ezt a bejelentést és nem csupán fenyegetőzik, ahogy például nukleáris háborúval szokott, - Moszkva döntése komoly destabilizáló tényező lehet, különösen Európára nézve.

Jó esély van rá, hogy az Egyesült Államokat nem fenyegeti különösebb veszély. A NATO legerősebb országának térségében kevés olyan radikális szervezet működik, amely tényleges kockázatot jelenthet Amerika stabilitására nézve. Azok a belföldi politikai mozgalmak, amelyek destabilizáló tényezőként hathatnak, fel vannak szerelve így is elég nagy mennyiségű – Amerikában civil piacon is kapható – kézifegyverrel, robbanószerrel és védőfelszereléssel, sőt, egyes államokban még harcjárművek semlegesítésére való rombolópuskákat is lehet kapni. Ugyanez igaz a déli határ túloldalán működő latin-amerikai drogkartelekre is, amelyeknek ráadásul amellett, hogy rengeteg fegyverük van, nem érdekük, hogy elsődleges felvevőpiacukat destabilizálják.

Oroszország megteheti persze, hogy megpróbál páncélozott járműveket, rakéta-sorozatvetőket, helikoptereket juttatni a Sinaloa kartelnek vagy valamelyik amerikai „Three Percenter” mozgalomnak, de az ilyen eszközök tengerentúlra hajóztatása elképesztően komplex logisztikai vállalkozás lenne, melyet szinte biztosan gyorsan le is fülelnének az amerikai hatóságok.

Az Amerikával rossz viszonyt ápoló latin-amerikai országokat – például Venezuelát vagy Kubát - pedig már most is ellátja fegyverekkel Oroszország, így a mostani „szemléletváltás” nem jelent érdemi változást.

Így tehát teljesen elképzelhetetlen, hogy a következő évtizedekben Uragan-sorozatvetőkkel kezdjék el lőni Tucsont vagy San Diegót a határ túloldaláról, bármilyen korlátozást is old fel Moszkva.

Ami problémásabb lehet az, ha Oroszország megpróbálja Európán keresztül szabotálni, destabilizálni az amerikai, nyugati érdekszférát, hiszen egy ilyen projekt sikerének sokkal nagyobb esélye van, mintha Amerikát próbálják megtámadni.

Ehhez a következő eszközök állnak Oroszország rendelkezésére:

nagy mennyiségű fegyverrel kezdik el felszerelni a Közel-Keleten és Afrikában az Iránbarát milíciákat, fegyveres szervezeteket és természetesen magát Iránt is. Ilyen szervezetek például a Hamász, a Hezbollah, a húszik, a Szíriai Arab Hadsereg vagy az Iraki Iszlám Ellenállás nevű ernyőmozgalom. Ezek a szervezetek többnyire persze eddig is orosz, kínai és iráni fegyvereket használtak, de Oroszország megteheti azt, hogy sokkal szofisztikáltabb, technológiailag fejlettebb és nagyobb rombolóerejű fegyvereket szállítanak ezeknek a szélsőséges szervezeteknek.

Ilyen szervezetek például a Hamász, a Hezbollah, a húszik, a Szíriai Arab Hadsereg vagy az Iraki Iszlám Ellenállás nevű ernyőmozgalom. Ezek a szervezetek többnyire persze eddig is orosz, kínai és iráni fegyvereket használtak, de Oroszország megteheti azt, hogy sokkal szofisztikáltabb, technológiailag fejlettebb és nagyobb rombolóerejű fegyvereket szállítanak ezeknek a szélsőséges szervezeteknek. A megerősödött radikális mozgalmak tevékenysége destabilizálhatja azokat az országokat, amelyekben működnek, ezzel újabb migrációs hullám indulhat el Európába.

Oroszország aktívan elkezdi hergelni az európai társadalmi szervezeteket egymás ellen, internetes propaganda, médiafelületek, Európában működő orosz fiókpártok segítségével. Elkezdhetnek szivárogni Európába is a szélsőjobboldali, szélsőbaloldali és radikális iszlamista szervezetekhez az orosz fegyverek. Ezek a szervezetek egymásnak esnek, teljes lesz a káosz.

Oroszország vezetése ma nyíltan kimondta: teljesen mindegy, milyen ideológiát követ a szélsőséges csoport, amit támogatnak, a lényeg, hogy fájjon Amerikának, amit csinálnak.

Ez egyébként egyáltalán nem újdonság: az orosz internetes trollfarmok már több mint egy évtizede hergelik a szélsőségeseket a fejlett világban, kezdve a kommunista és nemzeti bolsevik mozgalmaktól az iszlamistákon át egészen a neonáci és fajvédő gyökerű szervezetekig. Most maximum annyi fog változni, hogy talán fegyvert is adnak nekik, amiből igencsak komoly baj lehet.

Oroszországnak nem feltétlen az áll érdekében, hogy bármelyik radikális mozgalom hatalomra kerüljön, hanem sokkal inkább az, hogy minél nagyobb legyen a káosz a nyugati világban, annak érdekében, hogy meggyengüljenek az „ellenséges” országok és a keletkezett hatalmi űrbe be tudjon mászni Oroszország.

Ennek előfutárát már most láthatjuk Afrika egyes országaiban, ahol az oroszok által szponzorált szervezetek sorra destabilizálják, majd puccsolják meg kormányaikat, majd rúgják ki onnan a nyugati szervezeteket. Lehet, hogy csak idő kérdése, hogy Mali, Szudán vagy Niger sorsára jussanak fejlettebb országok is Moszkva bosszújának hála.

Címlapkép forrása: Ahmet Izgi/Anadolu Agency/Getty Images