Felvételek: lecsapott Ukrajna, lángtengerré változott az orosz olajfinomító

Vaszilij Golubev rosztovi kormányzó szerint dróntámadás történt a létesítmény ellen.

A Novosahtinszk olajfinomítót idén március 13-án már érte egy hasonló támadás, akkor részlegesen le kellett állítani a működést.

Az incidensről készült felvételeken jól látszik, hogy a finomító több helyen is lángokba borult.

Russian Telegram channels report drone attacks on a refinery and an oil depot last night.️В as a result of a drone attack on the refinery in Novoshakhtinsk, Rostov region, Russia, a heavy fire broke out. The fire at the refinery has been localized to an area of 100 square pic.twitter.com/2yTs2FtRNV