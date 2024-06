Begyújtotta a rakétákat a felemelkedő nagyhatalom: futószalagon építenék meg a világ legnagyobb hadihajóit

India arra készül, hogy hatalmas fejlesztésekkel építse meg a világ egyik legerősebb haditengerészetét. Az ambiciózus tervekben akár öt vagy hat repülőgép-hordozó megépítése is szerepel – írja a South China Morning Post.

India védelmi minisztere, Rajnath Szingh még 2024 májusában tett egy erőteljes kijelentést arra vonatkozóan, hogy milyen tervei vannak Újdelhinek a haditengerészeti fejlesztéseket illetően a jövőben.

A tárcavezető azt mondta, hogy „még legalább öt-hat új repülőgép-hordozót építenének”.

A bejelentést annak apropóján tette, hogy a dél-ázsiai ország elkezdte megépíteni a harmadik nagyméretű hadihajóját a kategóriában, amely az INS Vishal nevet fogja viselni. Az Indiai Haditengerészet jelenleg két, egyenként 45 ezer tonnás repülőgép-hordozót üzemeltet, amelyeket 2014-ben és 2022-ben állítottak hadrendbe.

A kijelentés nem sokkal azt követően hangzott el, hogy Kínában megtette a próbaútját az ország legújabb, harmadik repülőgép-hordozója. India nem akar lemaradni a versenyben, ezért igyekszik tartani a lépést a fegyverkezési versenyben. Peking azt tervezi, hogy 2035-re már összesen hat ilyen típusú hadihajója lesz, ezzel folyamatosan zárkózik fel majd a tizenegy darabos repülőgép-hordozó flottával rendelkező Egyesült Államokhoz. Bár Peking elsősorban az amerikai haditengerészeti képességeket tekinti riválisnak, a fejlesztések Indiában is aggodalmakat okoznak, mivel attól tartanak, hogy Kína túl nagy befolyásra tehet szert az indo-csendes-óceáni térségben.

Az indiai haditengerészeti fejlesztési program akár évtizedeket is igénybe vehet, mivel a repülőgép-hordozók megtervezése az átadásig nagyon aprólékos munka, hatalmas figyelmet igényel.

India az elmúlt években egyre szorosabb kapcsolatot kezdett ápolni az Egyesült Államokkal, Újdelhi megállapodott Washingtonnal a védelmi együttműködésről is. Ennek lényege, hogy a két ország együttesen lépjen fel a kínai katonai növekedés ellen. Anushka Saxena, a The Takshashila Institution kutatási elemzője szerint a megépítendő hat hajó azt jelentené, hogy majdnem tízre emelkedne a repülőgép-hordozók száma az indiai haditengerészetben. Szerinte ez egyértelműen túlzás lenne, a reális mennyiséget összesen öt-hat nagyméretű hadihajó körül látja. Hozzátette, ennek elérése is minimum 25-30 évet igényelhet. Az sem elhanyagolható szempont, hogy hatalmas költségei vannak a repülőgép-anyahajóknak, az INS Vishal várhatóan 6-8 milliárd dollárba fog kerülni.

