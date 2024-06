Döntött Moszkva: elindulnak Amerikához az orosz hadihajók

A lap idézi a washingtoni Institute for the Study of War (ISW) agytrösztöt is:

az amerikai elemzők úgy látják, Oroszország a lépéssel az 1962-es kubai rakétaválság történelmi emlékezetét próbálja felidézni.

A Reuters információi szerint a viziten az Gorskov admirális fregatt, a Kazany atomtengeralattjáró, a Pasin akadémikus üzemanyag-utántöltőhajó és a Nyikolaj Csiker vontatóhajó vesznek majd részt. A hajók Venezuelában és Kubában is kikötnek majd.

A Kreml fontosnak tartotta közölni: a Gorskov admirálison Cirkon típusú hiperszonikus rakéták is lesznek majd, olyan fegyverek, melyeket nukleáris robbanófejjel is fel lehet szerelni.

A Kreml valószínűleg szándékosan időzítette egy időbe az orosz haditengerészet kubai látogatását Putyin fenyegetésével, melyben azt mondta, hogy nagy hatótávolságú csapásmérő képességgel szerelik fel a Nyugat ellenségeit. Mindkét tevékenység célja, hogy rettegést hozzanak a Nyugatra”

– írja elemzésében az ISW.

Címlapkép forrása: Getty Images