Egyetlen videó tökéletesen megmutatja, miért érte váratlanul a harkivi offenzíva az ukránokat

Sok ukrán milblogger az első napokban arról számolt be, hogy nem voltak megfelelően kiépített ukrán védelmi rendszerek a határ közelében, az első védvonalak a határtól mintegy 10 kilométerre voltak megtalálhatóak.

Az alábbi felvétel ugyanakkor kitűnően bemutatja, miért is okozott nehézséget a rendszerek kiépítése a frontvonal közelében. Az árokásáshoz használt munkagépek ugyanis könnyű célpontot jelentenek a drónoknak –

de a határ mentén akár az orosz tüzérségnek is, hiszen Ukrajna nem lőhetett át a belgorodi régióba.

Russian forces targeting Ukrainian efforts to build defenses. This is why it's hard to build close to the frontlines. Like near Belgorod region. pic.twitter.com/9CEj2v1pGj