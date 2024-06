Elképesztő videó: lángokban állva vonult vissza az orosz harckocsi, hatalmas szerencséje volt a legénységnek

Az ukrajnai háború „sztárfegyverei” mindkét oldalon az olcsó és egyszerű FPV-drónok: ezek a VR-szemüveggel vezérelt, többnyire páncéltörő vagy repesz-romboló robbanófejjel felszerelt eszközök hatalmas veszteségeket okoznak a frontvonalon. Harcjárművek ellen is hatásosak: főleg védekező műveletek során jönnek jól ezek az eszközök.

Most friss felvétel jött az ukrajnai frontról, melyen egy olyan orosz harckocsi látható, melyet telibe talált egy ukrán FPV drón. A T-90M típusú harcjármű lángra is kapott, de sikeresen vissza tudtak vonulni, a legénység úgy irányítja a tankot, hogy a kerekek, lánctalp lángokban áll.

️Russian tank T-90M Breakthrough after the impact of the Ukrainian FPV kamikaze drone pic.twitter.com/iA7ttiajTO