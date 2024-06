Elszabadultak az indulatok Amerikában, van, aki már fegyvert fogna - Tényleg küszöbön a polgárháború?

Egy New York-i bíróság múlt heti ítéletének értelmében Donald Trump lett az első volt amerikai elnök, akit büntetőperben mondtak ki bűnösnek. A hírt vegyes reakciók övezték: míg a demokrata politikusok és szimpatizánsok többsége egyetértett vele, és bebizonyosodni látták Trumpról azt, amit ők kezdettől fogva hangoztattak; addig a republikánusok szinte kivétel nélkül elutasították a döntést, és politikai indíttatású boszorkányüldözésről, a jogrendszer korruptságáról beszéltek. Sőt, egyesek odáig mentek, hogy polgárháborút kezdtek emlegetni. Ebből az apropóból szemügyre vettük két tudós elméletét arra, hogy mi vezethet a világ elsőszámú hatalmának darabokra hullásához.

1.000.000 (fegyveres) embernek Washingtonba kell mennie mindenkit felakasztani. Ez az egyetlen megoldás.

Itt az ideje, hogy elkezdjünk balosokat lövöldözni. Ezt nem lehet választásokkal megoldani.

Trumpnak már tudnia kellene, hogy egy érte harcolni és meghalni hajlandó hadsereggel bír, csak egy szaván múlik... Fegyvert ragadok, ha kéri.

Ilyen és ehhez hasonló bejegyzésekre lelt a Reuters hírügynökség Donald Trump-párti weboldalakon, többek közt a Truth Socialön vagy a Gateway Punditen, a volt elnök bűnössé nyilvánítását követően. Eközben egyes, Trump MAGA-mozgalmához (Make America Great Again, "Tegyük újra naggyá Amerikát") tartozó influenszerek is erőszakot vizionáló posztokat tettek ki. Tim Pool több mint 2 millió követővel rendelkező kommentátor annyit osztott meg közösségi oldalán:

háború.

A jobboldali populista influenszer Joey Mannarino pedig azt írta:

A polgárháború most kezdődött. Már nem demokráciában élünk.

Ám egy esetleges újabb polgárháború kitörése nemcsak Trump ítélete miatt foglalkoztatta az amerikaiakat az utóbbi időben.

Világszerte meghaladta ugyanis a 100 millió dolláros bevételt a Polgárháború című disztopikus film,

amely a főszerepben lévő fotóriporterek lencséjén keresztül épp azt a káoszt és elszabaduló erőszakot mutatja be, amivel az Egyesült Államok szétesése járna.

A kérdés tehát kétség nélkül időszerű, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni a jövőbe látás képessége nélkül, két forradalom-, illetve polgárháború-kutató elméletét vettük kölcsön.

Miből lesz a lázadás?

Barbara F. Walter, aki politológusként a CIA-nek dolgozott egy Amerikán kívüli polgárháborúkat előrejelző mechanizmus kidolgozásán, az Egyesült Államokat is megvizsgálta az általuk meghatározott indikátorok alapján. Walter elmondása szerint két olyan faktort azonosítottak be, amelyek leginkább összefüggtek egy lázadás kitörésének valószínűségével.

Az első az ország demokratikussága . Érdekes módon arra jutottak, hogy minél inkább a teljes demokrácia és teljes autokrácia közötti szürkezóna mezsgyéjén található, úgynevezett " anokratikus " országról van szó, annál esélyesebb, hogy polgárháború törhet ki ott. Walter a témában készült TED-előadásán épp Magyarország példáját hozta fel, mint a demokrácia-autokrácia spektrumán középen elhelyezkedő anokrácia.

. Érdekes módon arra jutottak, hogy minél inkább a teljes demokrácia és teljes autokrácia közötti szürkezóna mezsgyéjén található, úgynevezett " " országról van szó, annál esélyesebb, hogy polgárháború törhet ki ott. Walter a témában készült TED-előadásán épp Magyarország példáját hozta fel, mint a demokrácia-autokrácia spektrumán középen elhelyezkedő anokrácia. A másik legfőbb indikátornak az tekinthető, hogy a politikai pártok nem ideológia, hanem identitásalapon különülnek el. Azaz nem az határozza meg az emberek pártpreferenciáját, hogy liberálisak vagy konzervatívak, esetleg kapitalisták vagy kommunisták, hanem az, hogy fekete vagy fehér a bőrszínük, milyen a vallásúak vagy melyik etnikai csoporthoz tartoznak.

És mindez mekkora mértékben igaz az Egyesült Államokra? Walter úgy véli, hogy

ha a munkacsoport megfigyelhette és tanulmányozhatta volna az Egyesült Államokat, akkor valószínűleg 2020 decemberében, mindössze néhány héttel a január 6-i felkelés előtt, magas kockázatúnak minősítette volna azt a politikai instabilitás és a erőszak miatt.

Ha a két fő mutatóból kiindulva az Egyesült Államok demokratikusságát vizsgáljuk, valóban megfigyelhető egy leépülés az elmúlt évtizedben, amit kisebb felívelés követett nemrég. A 2016 és 2020 közötti lecsúszás azonban csak részben függ össze Donald Trump elnökségével és az orosz választási befolyásolással,

ugyanis inkább az amerikai választási- és intézményrendszer felépítésének köszönhető, ami erősíti a polarizációt is.



Ilyen demokratikus deficitként kiemelhetjük például az elektori kollégiumot, amely miatt 2000-ben és 2016-ban is az országosan kevesebb szavazatot szerző jelöltből lett elnök; említhetjük a körzetek pártpolitikai érdekeket szolgáló meghúzásának problémakörét (gerrymandering), illetve a "győztes mindent visz" elvre épülő választási rendszer és a törvényhozás összetételének aránytalanságát (2021-ben például a fele-fele arányban megosztott szenátusban a demokraták 42 millióval több embert képviseltek, mint a republikánusok); de szót ejthetünk a külterületeken élő, 3,6 millió amerikairól is, akiknek sem szavazati joga, sem kongresszusi képviselete nincs (Washington D.C. lakosai sem rendelkeznek utóbbival); vagy fel lehetne hozni a politikusok kampányaiba dollármilliárdokat ölő cégeket és lobbiszervezeteket is.

Ennek ellenére jelenleg nem igazán nevezhetjük anokráciának az Egyesült Államokat, hiszen a Varieties of Democracy (V-Dem) adatai szerint 2023-ban

a világ közel 200 országa közül a 20. legdemokratikusabbnak bizonyult,

még akkor is ha a részvételi és egyenlőségi aspektusai jóval gyengébbek.

Ami a politikai pártok ideológia vagy identitás mentén történő tagoltságát illeti, elsőre igaznak tűnhet az a feltételezés, hogy a bőrszín erősen meghatározza azt, hogy ki demokrata és ki republikánus, a számok mögé nézve viszont mindössze az afro-amerikaiaknál láthatunk kifejezetten nagy, 70 százalékpontos különbséget a két párt támogatását illetően.

Amerikai regisztrált választók pártokkal történő azonosulása rassz vagy etnikum alapján (2023) Republikánus Demokrata Fehér 56% 41% Latino 35% 61% Fekete 12% 83% Ázsiai 35% 63% Forrás: Pew Research Center

Ám azt az érvet, miszerint akár polgárháborús helyzetet okozhat az amerikai társadalomban a pártok rassz alapú megosztottsága, még inkább aláássa az, hogy

a 2024-es választás erős elmozdulást hozhat a Joe Biden és Donald Trump mögött álló szavazók faji összetételében.

A közvélemény-kutatások összesítése alapján ugyanis Trump jelentős sikert érhet majd el a feketék és spanyolajkúak között, ami, azt feltételezve, hogy hosszú távú tendenciáról beszélünk, egyre inkább azt vetíti elő, hogy a pártok koalíciói kiegyenlítettebbé válhatnak, és a színesbőrűek pártpreferenciáit is a többségi társadalomhoz hasonló folyamatok fogják alakítani.

Ami jó hír az idenitásra épülő konfliktusok, ne adj' isten faji alapú lázadások kitörését nézve.

Amerikai választók elnökválasztási preferenciái a 2024 áprilisi felmérések átlaga alapján, rassz és etnikum szerinti bontásban Donald Trump (R) Joe Biden (D) Jelöltek közötti különbség változása a 2020-as választáshoz képest Fehér 53% 40% Trump +1,7 százalékpont Latino 40% 52% Trump +22,7 százalékpont Fekete 15% 75% Trump +13 százalékpont Forrás: split-ticket.org

Barbara F. Walter mindenesetre ennél borúlátóbb, és az ország demográfiai változásaival indokolta a polgárháborús kockázat növekedését. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a polgárháborúkat rendszerint nem az elnyomott vagy kisebbségben lévő csoportok robbantják ki, hanem inkább azok, akik ezelőtt hatalmon voltak, és fenyegetve érzik domináns helyzetüket (mint például a szerbek a széteső Jugoszláviában). Walter ezt párhuzamba állítja a többségi státuszukat elvesztő fehér amerikaiakkal,

hiszen az előrejelzések azt mutatják, hogy 20 éven belül a nem fehér lakosság aránya meg fogja haladni az 50 százalékot az Egyesült Államokban.

Walter a feszültség csökkentése érdekében ezen a két területen eszközölne gyökeres változtatásokat: egyrészt javítaná az amerikai demokrácia minőségét, másrészt a globalizáció veszteseinek tekintett fehér munkásosztály felemelését szorgalmazza az amerikai vállalati szférával együttműködve. Rövid távon pedig a közösségi médiaoldalak algoritmusainak szabályozását javasolta, amivel a szélsőséges tartalmakat vissza lehetne szorítani.

A forradalom receptje, öt lépésben

Áttérve a másik elméletre, a szociológus és forradalomkutató, Jeff Goodwin leghíresebb könyvében egy másik, öt egymásra épülő mutatótóból álló feltételrendszert dolgozott ki arról, hogy mi okozhatja egy felkelés kitörését.

1. Népszerűtlen gazdasági és társadalmi berendezkedések vagy kulturális intézmények állami támogatása és védelme.

Ez a feltétel húzható rá talán leginkább az Egyesült Államokra, hiszen a különböző közintézményekbe vetett bizalom rekordalacsony szinten van, ami könnyen megágyazhat azon érzet elterjedéséhez, hogy az állam feleslegesen tartja fent ezeket. Kifejezetten aggasztó az azon szervek iránti bizalmatlanság, amelyek összetételébe közvetlen beleszólása van az amerikaiaknak:

az elnökben az amerikaiak mindössze negyede, míg a Kongresszusban csupán 8 százaléka bízik.

Amerikaiak aránya, akik nagyon vagy eléggé bíznak az alábbi közintézményekben (2023. június) Bizalmat érzők aránya Bizalmat érzők aránya Kisvállalatok 65% Elnök 26% Katonaság 60% Nagy techcégek 26% Rendőrség 43% Szakszervezetek 25% Egészségügyi rendszer 34% Újságok 18% Egyházak 32% Igazságszolgáltatási rendszer 17% Legfelsőbb Bíróság 27% Televíziós híradások 14% Bankok 26% Nagyvállalatok 14% Állami iskolarendszer 26% Kongresszus 8% Forrás: Gallup

Donald Trump sikere talán abban is megfogható, hogy ő saját elnöki kampányát ezekkel a népszerűtlen, elitet képviselő intézményekkel szemben határozza meg, amelyekből amúgy is kiábrándultak már az amerikaiak. Emellett ezek a számok még inkább aláhúzzák az intézmények és a demokrácia mielőbbi reformjának szükségességét, amit már említettünk.

Ami pedig az Egyesült Államok gazdasági berendezkedését illeti, a legtöbb amerikai (77%) úgy véli, hogy a hatalmasok érdekeit szolgálja ki, miközben kevesebb mint negyedük állítja (23%), hogy igazságos lenne a társadalom nagy részéhez. Érdekes módon, az újraelosztás mellett hagyományosan kiálló demokratákhoz egyre zárkóznak fel az inkább piacpárti republikánusok ebben a kérdésben: a 2019-es, 34 százalékpontos különbség (86%-52% szerint igazságtalan) 2023-ra a felére, 17 pontra csökkent köztük (85%-68%).

Ez nem csoda annak fényében, hogy a szupergazdagok aránya egyre csak nő az országban, miközben a középosztály összemenőben van.

A Világbank adatai szerint az Egyesült Államok jelenleg a legegyenlőtlenebb fejlett állam a világon.

Ráadásul a jövedelmek ötödét az ország leggazdagabb 1 százaléka teszi zsebre, ez a hányad pedig megduplázódott az elmúlt ötven év alatt, sőt, gyors növekedésnek indult az utóbbi években.

Részben kijelenthető tehát az, hogy az amerikai állam intézményi struktúrája és működése, valamint a gazdasági rendszer kialakítása hagy némi kívánnivalót maga után az amerikaiak szerint is, ami növelheti az esetleges lázadások kockázatát Goodwin szerint.

2. A mobilizált csoportok elnyomása és/vagy kizárása az államhatalomból vagy erőforrásokból.

A Jeff Goodwin által meghatározott következő tényezők egy részét nehéz általánosságban értelmezni, ezért érdemesebb egy adott csoportot és annak nézőpontját vizsgálni.

A január 6-i capitoliumi ostrom után, amelynek célja a választási eredmény megmásítása és Trump hatalmon tartása volt, nemzetbiztonsági tisztviselők a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőségeseket nevezték meg mint az Egyesült Államokra leselkedő legnagyobb belföldi fenyegetés. Az efféle alakulatokhoz tartozik a gyakran emlegetett Proud Boys is.

Habár ez egy elenyésző nagyságú, de annál szélsőségesebb csoport, és egyáltalán nem azonosíthatók a Trump-támogatók széles táborával,

könnyű elképzelni a cikk elején idézett posztok alapján, hogy kapjanak az alkalmon, és megismételjék azt, ami három és fél évvel ezelőtt zajlott az országban.

Ez a szervezet tehát – a második pontnak megfelel módon – elnyomásként értelmezheti azt, hogy a "vezetőjüket", azaz Trumpot perbe fogták, elítélték és akár börtönbe is zárhatják. De korábban egyes tagállamok megpróbálkoztak Trump kizárásával is az elnökválasztásból, mindhiába. Emellett több mint 1200 embert állítottak bíróság elé a január 6-i ostrommal összefüggésben, ami szintén elnyomásnak tűnhet az ő szemükben.

Ezen túl számos dolgot említhetnénk a 2020-ban alaptalanul hirdetett "választási csalás" mellett, amit a szélsőséges csoportok elnyomásként tudnak keretezni, és ezáltal mobilizálásra tudnak felhasználni. Fontos azonban kiemelni, hogy számos radikálisabb szemléletű, trumpista politikus is található az amerikai törvényhozás mindkét házában, így a Trump-pártiak államhatalomból vagy erőforrásoktól való teljes elzárásáról sem beszélhetünk.

A tüntetők összecsapnak a rendőrökkel a Capitolium épületében. Forrás: Mostafa Bassim/Anadolu Agency via Getty Images

3. A mobilizált csoportok és ellenzéki politikai szereplők elleni válogatás nélküli, de nem túlzó állami erőszak.

Az állami elnyomás komolyabb formája a szélsőséges csoportok és a politikai szereplők elleni erőszak alkalmazása lenne, erre azonban szinte lehetetlen példával szolgálni a jelen Egyesült Államokából. A Capitolium ostroma során egy behatolót lőtt le a rendőrség, miközben hárman természetes okokból haltak meg az eseménysorozat alatt. Ennek híján a jövőbeli kockázat itt abban lehet, ha egy szélsőséges csoportok által kedvelt közszereplő esne az ellenkező oldal vagy a rendőrség, illetve a katonaság (jogos vagy jogtalan) fellépésének áldozatául, amely szinte biztosan óriási erőszakszító kockázattal járna.

4. Gyenge rendőri kapacitás és infrastrukturális hatalom.

Az amerikai karhatalomról minden elmondható, csak az nem, hogy gyenge lenne.

A rendőri brutalitás elleni 2020-as tömegtüntetésekre valamennyien emlékezhetünk még. Ha összehasonlítjuk a világ országainak védelmi kiadásainak nominális értékét 2018-ban, akkor természetesen az amerikai haderő végez első helyen, de az amerikai rendfenntartó szervek kerülnének harmadik helyre. Azaz, az állami és helyi rendőrségekre többet költenek összesen Amerikában, mint a például Oroszország a teljes hadseregére.

Rizikós helyzetet az teremtene, ha olyan elnök, kormányzó vagy bármilyen tisztviselő bírna hatalommal, aki egy esetleges lázadás esetén nem lenne hajlandó bevetni a rendfenntartó szerveket (hírhedtté vált, hogy Trump és a Pentagon három órát várt a nemzeti gárda beküldésével a capitoliumi ostrom idején.)

5. Korrupt és önkényes személyközpontú uralom, amely elidegeníti, gyengíti vagy megosztja az ellenforradalmi eliteket.

Goodwin ötödik tényezőjét szintén nehéz megfeleltetni az ország jelenlegi helyzetének. Amíg az amerikai alkotmány érvényben van, és a végrehajtás, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás ágai külön vannak választva, nem lenne könnyű dolga egy olyan vezetőnek, aki meg akarna szabadulni a közel 3 milliós létszámmal bíró amerikai kormányzati bürokrácia kontrolljától. Noha Trumpnál láthattunk hasonló, intézményellenes tendenciákat, az önkényes, személyi kultuszra alapuló uralom kiépítésétől messze járt. A mostani kampányában ígért viszont olyat, hogy kizárólag az új ciklusa első napján, de diktátorként viselkedne; a 2020-as "választási csalás" okán pedig egyszer arról posztolt, hogy ilyen esetben az alkotmány szabályait is fel kellene függeszteni.

Goodwin felkeléshez szükséges feltételei közül tehát talán csak az elsőt pipálhatnánk ki teljes nyugodtsággal a mostani helyzet alapján.

Akkor mi lesz?

Összegzésképp, nem valószínű a közeljövőben, hogy egy második polgárháború vihara végigtombolna az Egyesült Államokon. A kutatók elméletei tükrében azonban kijelenthetjük, hogy ha a fegyveres szembenállás szele nem is, de a lágy szellője talán érezhető a levegőben. A 2016-os és 2020-as választás (illetve az utóbbit követő Capitolium elleni támadás) megmutatta az amerikai demokrácia tökéletlenségét és törékenységét, az emberek intézményekbe vetett bizalma pedig valóban vészjósló. Emellett a növekvő gazdasági egyenlőtlenség és a demográfiai változások táptalaját képezhetik a társadalmi megosztottság okozta feszültség kirobbanásának.

Donald Trump emellett ismét központi szereplő lehet egy január 6-iahoz hasonló eseménysorozat idején.

Az elítéléséről alkotott támogató vagy ellenző álláspont szinte tökéletesen vágja ketté az amerikai társadalmat, így egy esetleges novemberi választási vereség (valamint a csalásról szóló vádak), illetve az ellene továbbra is zajló bírósági ügyek kedvezőtlen kimenetele könnyedén vezethetnek erőszakhoz. Főleg, ha sosem látott alkotmányos krízis alakulna ki amiatt, hogy az elnökválasztás gyakorlatilag döntetlennel is végződhet az elektori kollégiumban (erről a forgatókönyvről itt írtunk bővebben).

Trump korábbi elnök támogatói, köztük a Proud Boys tagjai gyűlést tartanak 2024. április 6-án a New Jersey állambeli Bedminsterben. A zászlón a "Trump vagy halál" felirat olvasható. Forrás: Stephanie Keith/Getty Images

A Reuters mindeközben arról írt, hogy a már említett szélsőjobboldali erőszakszervezet, a Proud Boys ismét szerveződésbe kezdett, és decentralizáltabb formában, de a visszatérésen munkálkodnak. 2021. január 6. óta négy volt Proud Boys-vezetőt ítéltek fejenként 15 vagy több év börtönbüntetésre zendülésre felbujtó összeesküvésért.

Egyébként Trump sem zárta ki a politikai erőszak lehetőségét, ha novemberben veszítene.

Ha nem nyerünk, tudja, attól függ

- válaszolta arra a kérdésre, hogy számít-e erőszakra a választások után. Azt illetően pedig, hogy mi történne, ha bebörtönöznék vagy házi őrizetbe helyeznék, úgy nyilatkozott:

Nem vagyok benne biztos, hogy a közvélemény ezt eltűrné. Egy bizonyos szintén eljön a töréspont.

Az amerikaiak nagy részét meg is rémiszti ez a töréspont.

Kétharmaduk ugyanis tart attól, hogy az idei választást erőszakhullám követheti.

Címlapkép: Az amerikai polgárháború franklini csatája 1864. november 30-án. Címlapkép forrása: Library of Congress. Kurz and Allison, Restoration by Mmxx, Public domain, via Wikimedia Commons